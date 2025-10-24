NBA／勇士祭出「大球陣容」逆轉金塊 柯爾：他們從沒一起合練過

金州勇士今天成功逆轉丹佛金塊取得開季連勝，除了柯瑞（Stephen Curry）強勢演出外，球隊在第四節末段做出關鍵陣容選擇，最終也收到絕佳效果。

在比賽最後階段的暫停期間，助理教練史達茲（Terry Stotts）與迪馬可（Chris DeMarco）向總教練柯爾（Steve Kerr）建議，改用一組「大球陣容」收尾。這組陣容由柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、庫明加（Jonathan Kuminga）、格林（Draymond Green）與新加盟的霍福特（Al Horford）攜手搭檔。

這套陣容在勇士過去訓練營甚至從未被考慮過，更別說實際演練。柯爾坦言：「我當下最大的疑問是，我們的得分在哪裡？進攻能執行得出來嗎？」但助教們提醒他，「我們有柯瑞和巴特勒，他們總能找到進攻的辦法。」

勇士一向以靈活的小球戰術聞名，但這次換上「大球陣容」卻意外收到效果。霍福特的換防能力讓球隊在禁區更具對抗性，而庫明加全心投入體系之內後，在攻防兩端的成熟度也日漸明顯。

柯爾讚許道：「看著一組從未一起上場的球員，在對上聯盟最強之一的球隊時完成逆轉，真的很有趣。」

柯瑞也提到他們這套五人陣容沒有進行過真正的磨合，「我們很清楚不能好高騖遠，我們正在逐步建立贏球體系。最可貴的是團隊無私精神，實際上我們有8、9名球員都具備在終結比賽的陣容上場的能力。就像今晚最後時刻的陣容，我們這套組合找不出缺陷。我們是依靠團隊的集體智慧和韌性讓我們度過了難關。」

這組「大球陣容」在正規比賽剩下3分50秒時，追回了原本落後7分的劣勢，並在延長賽以6分差擊敗金塊。

「我之前就想過這可能是一套終結陣容，」格林賽後表示，「也可以是先發，甚至是中段調整的陣容。」