NBA／T-Mac稱聯手歐尼爾依然能奪冠 歐瑞反駁之餘郵差馬龍還中槍

聯合新聞網／ 綜合外電報導
歐瑞(左)隨「歐布連線」完成3連霸大業。 美聯社
名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）日前曾提到，如果把布萊恩（Kobe Bryant）換成自己，他和歐尼爾（Shaquille O'Neal）依然可以奪冠；這番言論也得到歐尼爾的附和。不過當年紫金三連霸王朝主力成員「關鍵先生」歐瑞（Robert Horry）卻不同意這樣的說法。

歐瑞強調，麥格瑞迪的天賦無庸置疑，是NBA歷史上最出色的球員之一，但冠軍從來不只是靠個人實力堆砌而成，而是整支球隊在默契、角色與個性上的完美契合。

「大家總忘了，球隊就像一個派，所有部分都得恰好契合。」歐瑞表示，「T-Mac是一名難以置信的球員，但我不認為那就代表他能像Kobe一樣帶來同樣的成功。Kobe的特質完全不同，他是另一種領導者。誰的防守更強？別誤會，我知道大家談起來都只想到進攻。T-Mac進攻很華麗，Kobe也一樣，但這不代表放在一起就能奏效。」

歐瑞進一步舉例：「就拿我自己來說吧，把我換成馬龍（Karl Malone），球隊也進了總冠軍賽，但最後還是沒贏。你想過為什麼嗎？我在總冠軍賽可是從沒輸過。球隊不只是技術配合，個性和角色也得契合。很多人總認為只要球技好就能贏，但其實並非如此。」

歐瑞曾在休士頓火箭連拿兩座總冠軍，之後隨「歐布連線」完成三連霸；2002-03賽季結束後，湖人選擇不執行歐瑞的球隊選項，他隨後加盟馬刺；同時湖人以自由球員身份簽下「郵差」馬龍與「手套」裴頓（Gary Payton），打造豪華「F4」。

然而，2004年湖人雖打進總決賽，最終卻5戰敗給活塞五虎，無緣重返王座。至於歐瑞則是在2005年和2007年隨馬刺拿到生涯第6、7枚冠軍戒

談到「歐尼爾＋麥格瑞迪」的假想組合，歐瑞表示：「也許他們有機會奪冠，誰知道呢？但我認為最合適的組合還是歐尼爾與Kobe。這聽起來有點奇怪，但我認為Kobe其實是比T-Mac更好的傳球手。想想看那些傳給歐尼爾的空中接力，還有他在關鍵時刻傳給我外線的助攻。」

