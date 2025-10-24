NBA／柯瑞狂轟42分連寫多項紀錄 格林讚：愈關鍵他愈強大

勇士新賽季主場開幕戰就面對強權金塊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）表現倒吃甘蔗，全場25投14中包含三分球12投6中，狂轟42分7助攻6籃板3抄截1阻攻，其中35分集中在下半場和延長賽，帶領勇士逆轉戰局收下開季2連勝。

根據統計，37歲又236天的柯瑞成為史上最老砍下至少40分的控衛，同時這也是他生涯第72次單場至少拿下40分，追平杜蘭特（Kevin Durant），並列史上第9多。

排在前面的8人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）的271場、喬丹（Michael Jordan）的173場、布萊恩（Kobe Bryant）的122場、哈登（James Harden）的105場、貝勒（Elgin Baylor）的88場、詹姆斯（LeBron James）和艾佛森（Allen Iverson）的79場、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的77場。

這意味著，柯瑞的40分場次在歷史上所有控衛裡面高居第2多，僅次於「大O」羅伯森，現年37歲的柯瑞仍有機會取而代之。驚人的是，柯瑞在這72場破40分的比賽中，有63場的真實命中率超過70%。

此外，柯瑞在30歲之後已經累積42次至少拿到40分，在歷史上僅次於喬丹的44次，本季同樣有機會超越偉大前輩。

這場比賽在正規時間結束前3分鐘，勇士還落後金塊7分，但柯瑞先是連續罰進5球，之後連續轟進2記三分球，包含追平比分的34呎大號三分球，可以說是隻手拯救了勇士。

柯瑞在延長賽又獨拿7分，搭配巴特勒（Jimmy Butler）底定勝負的重要三分球，直接向金塊說晚安。「他很享受這樣的關鍵時刻。從我認識他以來，他就一直是這樣的人。局勢越關鍵，他的表現就越出色。他很享受這樣備受矚目的場合。」格林（Draymond Green）賽後談到好兄弟的強勢發揮。

甫加盟的老將霍福特（Al Horford）也讚賞柯瑞真是一個有趣的傢伙，「從正規時間還剩5分鐘到延長賽結束，他貢獻了勇士最後30分之中的20分。」