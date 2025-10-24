快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞狂轟42分連寫多項紀錄 格林讚：愈關鍵他愈強大

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞再度展現關鍵時刻的主宰威能。 美聯社
柯瑞再度展現關鍵時刻的主宰威能。 美聯社

勇士新賽季主場開幕戰就面對強權金塊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）表現倒吃甘蔗，全場25投14中包含三分球12投6中，狂轟42分7助攻6籃板3抄截1阻攻，其中35分集中在下半場和延長賽，帶領勇士逆轉戰局收下開季2連勝。

根據統計，37歲又236天的柯瑞成為史上最老砍下至少40分的控衛，同時這也是他生涯第72次單場至少拿下40分，追平杜蘭特（Kevin Durant），並列史上第9多。

排在前面的8人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）的271場、喬丹（Michael Jordan）的173場、布萊恩（Kobe Bryant）的122場、哈登（James Harden）的105場、貝勒（Elgin Baylor）的88場、詹姆斯（LeBron James）和艾佛森（Allen Iverson）的79場、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的77場。

這意味著，柯瑞的40分場次在歷史上所有控衛裡面高居第2多，僅次於「大O」羅伯森，現年37歲的柯瑞仍有機會取而代之。驚人的是，柯瑞在這72場破40分的比賽中，有63場的真實命中率超過70%。

此外，柯瑞在30歲之後已經累積42次至少拿到40分，在歷史上僅次於喬丹的44次，本季同樣有機會超越偉大前輩。

這場比賽在正規時間結束前3分鐘，勇士還落後金塊7分，但柯瑞先是連續罰進5球，之後連續轟進2記三分球，包含追平比分的34呎大號三分球，可以說是隻手拯救了勇士。

柯瑞在延長賽又獨拿7分，搭配巴特勒（Jimmy Butler）底定勝負的重要三分球，直接向金塊說晚安。「他很享受這樣的關鍵時刻。從我認識他以來，他就一直是這樣的人。局勢越關鍵，他的表現就越出色。他很享受這樣備受矚目的場合。」格林（Draymond Green）賽後談到好兄弟的強勢發揮。

甫加盟的老將霍福特（Al Horford）也讚賞柯瑞真是一個有趣的傢伙，「從正規時間還剩5分鐘到延長賽結束，他貢獻了勇士最後30分之中的20分。」

相關新聞

NBA／柯瑞狂轟42分連寫多項紀錄 格林讚：愈關鍵他愈強大

勇士新賽季主場開幕戰就面對強權金塊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）表現倒吃甘蔗，全場25投14中包含三分球12投6中，狂轟42分7助攻6籃板3抄截1阻攻，其中35分集中在下半場和延長賽，帶

NBA／柯瑞攜手巴特勒逆轉金塊 邀做「晚安」手勢卻遭無視

勇士今天在主場迎戰來訪的金塊，在金塊葛登（Aaron Gordon）的瘋狂表現下勇士一度陷入苦戰，所幸下半場勇士兩大球星...

NBA／狂飆50分卻婉拒收下比賽球 葛登：不想把輸球帶回家

金塊前鋒葛登（Aaron Gordon）今天在新賽季球隊開幕戰中，於對決勇士的比賽全場狂轟10記三分球拿下50分，不過金...

NBA／非法賭博案牽扯重重內幕！拓荒者主帥透露要「擺爛」 吸引賭金

聯邦調查局今逮捕美國職籃NBA名人堂球星、現任波特蘭拓荒者主帥畢拉普斯等30多人，指控他們涉入黑幫操縱的撲克牌詐賭，並向...

NBA／T-Mac稱聯手歐尼爾依然能奪冠 歐瑞反駁之餘郵差馬龍還中槍

名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）日前曾提到，如果把布萊恩（Kobe Bryant）換成自己，他和歐尼爾（Shaquille O'Neal）依然可以奪冠；這番言論也得到歐尼

NBA／若當年與艾佛森或麥格瑞迪合作 歐尼爾豪語：可以奪4冠

NBA名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）一向以直言不諱聞名，近日他又拋出一番驚人之語，讓球迷議論紛紛。 當被問到若能與「戰神」艾佛森（Allen Iverson）並肩作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。