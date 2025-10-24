NBA／柯瑞攜手巴特勒逆轉金塊 邀做「晚安」手勢卻遭無視

勇士今天在主場迎戰來訪的金塊，在金塊葛登（Aaron Gordon）的瘋狂表現下勇士一度陷入苦戰，所幸下半場勇士兩大球星柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）相繼甦醒，並在關鍵時刻命中三分球，幫助勇士取勝，不過柯瑞也透露在延長賽巴特勒投進三分球後，一度邀請他一起做招牌「晚安」手勢，但卻遭到無視。

柯瑞今天在出戰金塊的上半場並未有太多表現僅攻下7分，不過在球隊落後的情況下他下半場挺身而出，在第三、四兩節攻下28分，其中包括在第四節最後26秒葛登投進個人本場比賽第10顆三分球，幫助金塊取得3分領先後，柯瑞不到5秒後隨即投進三分球，將比賽帶入延長賽。

延長賽柯瑞又率先投進三分球幫助勇士取得領先，隨後霍福特（Al Horford）與巴特勒也加入砲轟行列投進三分球奠定勝基，不過就在延長賽倒數40秒巴特勒投進致勝三分球後，柯瑞一度對著巴特勒做起招牌「晚安（night night）」手勢，希望他能夠加入，但卻遭到巴特勒的無視。

對此，攻下42分，其中35分集中在下半場與延長賽的柯瑞賽後受訪時說：「上賽季我們打灰狼的時候，格林就曾跟我一起用過這招，我以為巴特勒也會這樣做，結果他『孤立』了我。」

柯瑞直言，球隊本季的主力陣容在熱身賽時並未真正的磨合過，今天也是靠著團隊的智慧與不放棄的精神度過難關，總教練柯爾（Steve Kerr）也說：「看到一支從未真正意義上一起打過球的隊伍，在與聯盟頂尖球隊的比賽中險勝，這真的是很有意思的事情。」

Stephen Curry tried to get Jimmy Butler III to do his "night-night" celebration 😂



"Draymond hit one last year so I thought I could share the honor." pic.twitter.com/eOglqN7ZAb — NBA (@NBA) 2025年10月24日