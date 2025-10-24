NBA／狂飆50分卻婉拒收下比賽球 葛登：不想把輸球帶回家

金塊前鋒葛登（Aaron Gordon）今天在新賽季球隊開幕戰中，於對決勇士的比賽全場狂轟10記三分球拿下50分，不過金塊卻在延長賽不敵勇士，吞下賽季首敗，賽後葛登也婉拒留下今天比賽用球，並直言不想要把輸球帶回家中。

葛登今天在金塊的賽季開幕戰中火力全開，上半場就投進7記三分球拿下25分，還一度上演連續9次出手都命中，其中包括三分球8投8中，在這段期間豪取30分的表現，讓他在上半場打完就已經改寫金塊隊史上半場最多三分球命中紀錄。

而下半場葛登持續火燙手感，甚至在第四節倒數26秒投進超前比數三分球，以及延長賽開打後完成一次「三分打」，試圖擋下勇士的反撲，只可惜最終金塊仍是以6分差距不敵勇士，但葛登全場50分、8籃板、2助攻的表現，仍是技驚全場。

根據統計數據，葛登在球隊開幕戰就投進10記三分球，是聯盟近5年來第一人，前一位創造如此紀錄的，正是今天因為涉賭遭到逮捕的熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier），他也加入喬丹（Michael Jordan）、張伯倫（Wilt Chamberlain）等人行列，成為史上第6位在球隊開幕戰攻下50分以上的球員。

賽後金塊球團原希望為葛登保留比賽用球，不過卻遭到葛登以不想把輸球帶回家為由婉拒，他說：「這感覺真的糟透了，他們問我要不要比賽用球，我說不了，我不想把輸球帶回家。但這只是一場比賽，還是我們賽季的第一場比賽，我們會重新出發，看看影片，爭取在主場打出更好表現。」

而葛登的瘋狂演出也讓今天攻下42分的勇士主控柯瑞（Stephen Curry）直言瘋狂，「這真的太瘋狂了，不管今年夏天他做了些什麼，這都展現了成果。」