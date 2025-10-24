NBA／非法賭博案牽扯重重內幕！拓荒者主帥透露要「擺爛」 吸引賭金

聯邦調查局今逮捕NBA名人堂球星、現任波特蘭拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）等30多人，指控他們涉入黑幫操縱的撲克牌詐賭，並向運彩賭客提供關球隊內部資訊下注。

華盛頓郵報指出，畢拉普斯於當地時間23日早上在俄勒岡州波特蘭被捕，距他執教拓荒者隊22日晚間輸掉新季開幕戰僅數小時。畢拉普斯被控「洗錢」與「共謀電信詐欺」，起因是涉嫌參與有黑手黨犯罪家族成員涉入的撲克詐賭。

拓荒者主帥畢拉普斯被控洗錢、電詐

幹員還逮捕邁阿密熱火球員洛齊爾（Terry Rozier），指控他參與另一運動賭博集團，與賭客分享非公開的球隊內線，涉嫌「共謀電信詐欺」和「共謀洗錢」。洛齊爾當年在NBA選秀名列首輪。

執法人員表示，兩起案件共計35人被控罪。聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）今天在記者會稱這是「歷史性逮人」，中間橫跨11個州，所涉詐欺「令人難以置信」、「是持續多年、涉及數千萬美元詐欺、竊奪的案件」。

這場聯合大拘提源自多起偵辦中案件。其中一件名為「皇家同花行動」（Operation Royal Flush），涉及操縱高額撲克遊戲。

隱藏攝影機、X光賭桌看穿牌 宛如電影情節

按調查人員說法，像畢拉普斯這樣的前運動明星被用來吸引毫無戒心的玩家參與賭局，這些遊戲透過被動手腳的洗牌機、隱藏攝影機，甚至能看穿牌面的X光賭桌進行作弊。起訴書指出，這些運動員因參與詐賭而分得不法所得。

檢方表示，畢拉普斯曾於2019年4月在拉斯維加斯參與涉及竄改洗牌機的賭局。起訴書中說，作弊洗牌機詐賭類共詐得受害者715萬美元，而畢拉普斯涉及的賭局裡受害者損失至少5萬美元。

畢拉普斯的律師海伍德（Chris Heywood）發表聲明代他抗辯，稱難以相信畢拉普斯會拿自己的名人堂榮耀、聲譽與自由去冒這種險，「他不會為任何事犧牲這些，遑論只為一場撲克遊戲」。

畢拉普斯職務被中止，考驗著拓荒者後續執教問題。 美聯社

洩球隊內線與疑涉放水

還有一項代號「賭就對了」（Operation Nothing butBet）調查行動，聚焦於NBA比賽出現的可疑投注。檢方表示，這些涉及由球員等人提供的球隊內線消息。

根據起訴書所載，2023年3月24日比賽前，畢拉普斯告訴另一被告厄尼思特（Eric Earnest）「拓荒者今晚會擺爛（tanking），以爭取在下屆NBA選秀獲得更好順位」還透露幾位主力球員不會上場。

厄尼思特之後將消息轉告給其他共犯，之後便有總額約10萬美元對這場比賽的多筆投注，拓荒者當時96比124輸球。不過起訴書沒說畢拉普斯有無參與下注或因此收到報酬。

拘提行動被捕者裡還包括前NBA球員瓊斯（Damon Jones），他在詐賭與洩露內線兩種案件都有牽連。瓊斯曾在1998年至2009年間打NBA共11賽季，其中5季效力於克里夫蘭騎士。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉（Joseph Nocella Jr.）表示，從2022至2024年間，包括瓊斯與洛齊爾在內的球員協助一個賭博網絡，提供內線消息，例如哪些球員會缺賽，或是以「假稱受傷或生病」提前退場。

洗錢與電詐 兩罪最重各可判20年

NBA發言人布魯薩德（Mark Broussard）發表聲明表示聯盟仍在審視起訴內容，並說洛齊爾、畢拉普斯已被立即停職，「我們將持續配合相關當局調查。我們極度重視這些指控，保持比賽公正是我們的首要任務」。

這些指控若成立，涉案球員與教練恐面臨多年刑責。畢拉普斯、洛齊爾與瓊斯都被控兩項罪名，每項罪名最高都可判刑20年。

洛齊爾可能因涉入賭博就此斷送職業球員生涯。 美聯社

現年49歲的畢拉普斯曾5度入選全明星賽，並在2004年率底特律活塞奪得總冠軍，榮膺總冠軍賽MVP。根據職業運動薪資與合約網站Spotrac.com資料，畢拉普斯球員生涯賺進1.06億美元。2014年退役後不久轉任教練，並自2021年起擔任拓荒者總教練。

波士頓塞爾蒂克在2015年選秀以首輪第16順位選走洛齊爾。他在綠衫軍主要擔任替補，後於2019至2024年轉戰夏洛特黃蜂成為先發球員。現年31歲的洛齊爾去年1月被交易至熱火，他之前曾因2023年一場比賽的異常投注行為被調查，但聯盟同年7月宣布他沒有不法行為。

畢拉普斯和洛齊爾上午被逮捕後，下午分別被送往波特蘭與奧蘭多的聯邦法院，兩人均已獲釋。

美國聯邦最高法院7年前推翻聯邦政府對運動賭博的禁令，今日全美已有38個州及華盛頓特區以某種形式開放合法體育博弈，美國部分人士對運動博弈熱潮恐釀出重大醜聞的擔憂，隨今天這起全美矚目案件而噩夢成真。