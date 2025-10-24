快訊

NBA球星涉賭案 黑手黨坑人手法曝！德撲牌局設「重重機關」底牌全洩

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

NBA／若當年與艾佛森或麥格瑞迪合作 歐尼爾豪語：可以奪4冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導
麥格瑞迪(中)單挑歐布連線。 路透社
麥格瑞迪(中)單挑歐布連線。 路透社

NBA名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）一向以直言不諱聞名，近日他又拋出一番驚人之語，讓球迷議論紛紛。

當被問到若能與「戰神」艾佛森（Allen Iverson）並肩作戰能贏得幾座總冠軍時，這位4冠中鋒毫不猶豫地回答：「4座。我跟他能拿4冠，我跟T-Mac（Tracy McGrady）搭檔也能拿4冠。」

這番話迅速在社群媒體引爆話題。許多球迷紛紛討論，若巔峰時期的歐尼爾搭配其他超級後衛，會不會比與布萊恩（Kobe Bryant）組成的湖人王朝更具破壞力。

歐尼爾過去也曾談過類似的假設情境，但這次語氣更為篤定，顯然他真心相信，若與艾佛森或麥格瑞迪搭檔，也能締造與布萊恩相同的榮耀。

麥格瑞迪(左)和艾佛森都曾贏過得分王，與布萊恩可謂一時瑜亮。 路透社
麥格瑞迪(左)和艾佛森都曾贏過得分王，與布萊恩可謂一時瑜亮。 路透社

歐尼爾解釋道，艾佛森與麥格瑞迪都是頂級得分手，能在進攻端分擔壓力，讓他能專注於內線統治力。巔峰時期的歐尼爾在禁區幾乎無解，他的存在能迫使防守收縮，為外圍射手創造大量空間。

他指出，艾佛森是史上最快的後衛之一，突破難以防範；而身高6呎8吋的麥格瑞迪則是技巧流暢、能從場上任何位置得分的「進攻藝術家」。兩人若與他聯手，將形成難以想像的致命組合。

對於麥格瑞迪，歐尼爾更是推崇備至。他坦言，T-Mac是自己生涯中對位過最天賦異稟的球員之一。麥格瑞迪在奧蘭多魔術與休士頓火箭時期曾連兩年奪下得分王，憑一己之力就能摧毀防線。

有趣的是，麥格瑞迪日前也曾公開表示，若他取代布萊恩成為當年湖人搭檔歐尼爾的後場球星，「也會贏得總冠軍」。此言一出引發熱議，而歐尼爾此番回應似乎也間接認同了這種說法。

相關新聞

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分 助勇士OT逆轉金塊

金塊在今天作客勇士主場的賽事中迎接新賽季首戰，在前鋒葛登（Aaron Gordon）單場猛轟10顆三分球拿下50分領軍下...

NBA／亞歷山大26罰狂飆新高55分 雷霆2OT險退溜馬寫紀錄

繼首戰與火箭熱戰兩度延長賽才驚險勝出後，衛冕軍雷霆今天強碰上季總冠軍賽對手溜馬，又一次廝殺到2次延長才分出勝負；靠著當家MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂砍生涯新高

NBA／詹姆斯前隊友涉非法賭博被捕 疑利用湖人隊內資訊下注

拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）與熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）因涉嫌非法賭博被捕的消息震撼了全聯盟，除了兩人之外，昔日NBA球員且長期擔任詹姆斯（LeBron Ja

NBA／開個6給他！畢拉普斯涉用操控洗牌機、針孔攝影詐賭

拓荒者隊主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）在今天傳出涉嫌非法賭博遭到逮捕，根據美國檢方提及，畢拉普斯與詐賭...

PLG／領航猿陣容再補強 簽下阿巴西弟弟阿比伯 

PLG桃園璞園領航猿籃球隊今天宣布，簽下年輕前鋒阿比伯（Al Habib），他是知名球員阿巴西的弟弟，阿比伯也繼承了家族...

NBA／若當年與艾佛森或麥格瑞迪合作 歐尼爾豪語：可以奪4冠

NBA名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）一向以直言不諱聞名，近日他又拋出一番驚人之語，讓球迷議論紛紛。 當被問到若能與「戰神」艾佛森（Allen Iverson）並肩作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。