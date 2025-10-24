NBA／若當年與艾佛森或麥格瑞迪合作 歐尼爾豪語：可以奪4冠

NBA名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）一向以直言不諱聞名，近日他又拋出一番驚人之語，讓球迷議論紛紛。

當被問到若能與「戰神」艾佛森（Allen Iverson）並肩作戰能贏得幾座總冠軍時，這位4冠中鋒毫不猶豫地回答：「4座。我跟他能拿4冠，我跟T-Mac（Tracy McGrady）搭檔也能拿4冠。」

這番話迅速在社群媒體引爆話題。許多球迷紛紛討論，若巔峰時期的歐尼爾搭配其他超級後衛，會不會比與布萊恩（Kobe Bryant）組成的湖人王朝更具破壞力。

歐尼爾過去也曾談過類似的假設情境，但這次語氣更為篤定，顯然他真心相信，若與艾佛森或麥格瑞迪搭檔，也能締造與布萊恩相同的榮耀。

麥格瑞迪(左)和艾佛森都曾贏過得分王，與布萊恩可謂一時瑜亮。 路透社

歐尼爾解釋道，艾佛森與麥格瑞迪都是頂級得分手，能在進攻端分擔壓力，讓他能專注於內線統治力。巔峰時期的歐尼爾在禁區幾乎無解，他的存在能迫使防守收縮，為外圍射手創造大量空間。

他指出，艾佛森是史上最快的後衛之一，突破難以防範；而身高6呎8吋的麥格瑞迪則是技巧流暢、能從場上任何位置得分的「進攻藝術家」。兩人若與他聯手，將形成難以想像的致命組合。

對於麥格瑞迪，歐尼爾更是推崇備至。他坦言，T-Mac是自己生涯中對位過最天賦異稟的球員之一。麥格瑞迪在奧蘭多魔術與休士頓火箭時期曾連兩年奪下得分王，憑一己之力就能摧毀防線。

有趣的是，麥格瑞迪日前也曾公開表示，若他取代布萊恩成為當年湖人搭檔歐尼爾的後場球星，「也會贏得總冠軍」。此言一出引發熱議，而歐尼爾此番回應似乎也間接認同了這種說法。