空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農:兒今去找工作

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分 助勇士OT逆轉金塊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞帶領勇士逆轉金塊。 美聯社
柯瑞帶領勇士逆轉金塊。 美聯社

金塊在今天作客勇士主場的賽事中迎接新賽季首戰，在前鋒葛登（Aaron Gordon）單場猛轟10顆三分球拿下50分領軍下，金塊一度有機會拿下勝利，但勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）在下半場與延長賽的爆發演出，以及巴特勒（Jimmy Butler）的關鍵三分球，最終反倒以137：131逆轉金塊，收下開季2連勝。

今年休賽季進行多筆補強的金塊，直到今天作客勇士主場才迎來賽季首秀，其中前鋒葛登也打出史詩級的一戰，他在開賽第一次出手不進後，接下來連續9次出手全都命中，其中包括三分球8投8中，在這段時間他個人連拿30分。

光是在上半場葛登就以三分球7投7中的表現，追平NBA上半場百分之百命中率投進三分球數的紀錄，也超越隊友穆雷（Jamal Murray），改寫金塊隊史半場三分球命中數的新紀錄，個人獨得25分創新高，並幫助金塊取得70：61領先。

不過下半場勇士在柯瑞（Stephen Curry）領軍下吹起反攻號角，上半場僅拿下7分的柯瑞，在最後兩節賽事中火力全開，他先是在第三節豪取13分，帶領勇士打出單節33：24的反擊。

第四節柯瑞依舊維持火燙手感，在該節最後1分24秒投進追平比數的三分球，儘管今天手感最火燙的金塊葛登在倒數26秒投進個人全場第10記三分球，幫助金塊超前，但不到5秒鐘，柯瑞就在隊友掩護下再投進大號追平三分球，也將比賽帶入延長賽。

延長賽勇士由柯瑞率先發難投進三分球，但葛登隨即回敬一記「三分打」追平，雙方也一來一往的拉鋸，倒數40秒勇士靠著團隊導傳找到弧頂的巴特勒投進三分球，將領先優勢擴大到6分奠定勝基，最終勇士也以6分差距逆轉勝出，收下開季2連勝。

勇士今天以柯瑞攻下42分、7助攻表現最佳，其中35分集中在下半場與延長賽，巴特勒則有21分進帳，勇士團隊共7人得分上雙，金塊則以投進10顆三分球拿下生涯最高50分的葛登表現最佳，約柯奇（Nikola Jokic）21分、10助攻、13籃板繳出大三元，穆雷（Jamal Murray）25分、10助攻。

