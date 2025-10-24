快訊

NBA／SGA飆55分狂刷多項紀錄 連74場破20分直逼「大O」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞歷山大(右)展現連莊MVP和得分王的氣勢。 路透社
亞歷山大(右)展現連莊MVP和得分王的氣勢。 路透社

開幕戰對火箭打了2次延長賽獨拿35分的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），沒想到第2戰面對上季決賽對手溜馬又打了2次延長賽，這一次他又奮力扛下得分重任，全場31投15中，外加26罰23中，狂飆55分8籃板5助攻2抄截，一舉刷新個人生涯得分紀錄，也帶領雷霆艱苦拿下2連勝。

根據統計，這是亞歷山大生涯第5次單場至少飆破50分，超越杜蘭特（Kevin Durant）的4場，也追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook）所保持的隊史紀錄；值得一提的是，亞歷山大累積出賽才382場，比衛少821場可說是遠遠超前，未來有望獨居第一。

亞歷山大此戰26次罰球機會和罰進23球雙雙打破個人紀錄，他在開季前兩場一共獲得40次罰球機會，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的38次，寫下聯盟紀錄；此外，亞歷山大開季前兩戰一共拿下90分，在歷史上也僅次於張伯倫的106分和105分、戴維斯（Anthony Davis）的95分和喬丹（Michael Jordan）的91分。

另一方面，亞歷山大跨季連續破20分的場次紀錄也來到74場，他在前一場比賽超越喬丹和杜蘭特的連續72場紀錄，排名史上第4長，目前將朝「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的連79場紀錄邁進；至於想挑戰張伯倫的連續92場和連續126場紀錄，可能就得再加把勁了。

亞歷山大這項紀錄始於2024年11月1日對拓荒者的30分，事實上他上個賽季僅有1場比賽得分低於20分，是在10月30日對馬刺的18分。

這也是亞歷山大生涯第180場至少30分的比賽，排在雷霆隊史第3多，杜蘭特累積246場，衛斯特布魯克則是189場。

