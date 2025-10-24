聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／SGA飆55分狂刷多項紀錄 連74場破20分直逼「大O」
開幕戰對火箭打了2次延長賽獨拿35分的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），沒想到第2戰面對上季決賽對手溜馬又打了2次延長賽，這一次他又奮力扛下得分重任，全場31投15中，外加26罰23中，狂飆55分8籃板5助攻2抄截，一舉刷新個人生涯得分紀錄，也帶領雷霆艱苦拿下2連勝。
根據統計，這是亞歷山大生涯第5次單場至少飆破50分，超越杜蘭特（Kevin Durant）的4場，也追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook）所保持的隊史紀錄；值得一提的是，亞歷山大累積出賽才382場，比衛少821場可說是遠遠超前，未來有望獨居第一。
亞歷山大此戰26次罰球機會和罰進23球雙雙打破個人紀錄，他在開季前兩場一共獲得40次罰球機會，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的38次，寫下聯盟紀錄；此外，亞歷山大開季前兩戰一共拿下90分，在歷史上也僅次於張伯倫的106分和105分、戴維斯（Anthony Davis）的95分和喬丹（Michael Jordan）的91分。
另一方面，亞歷山大跨季連續破20分的場次紀錄也來到74場，他在前一場比賽超越喬丹和杜蘭特的連續72場紀錄，排名史上第4長，目前將朝「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的連79場紀錄邁進；至於想挑戰張伯倫的連續92場和連續126場紀錄，可能就得再加把勁了。
亞歷山大這項紀錄始於2024年11月1日對拓荒者的30分，事實上他上個賽季僅有1場比賽得分低於20分，是在10月30日對馬刺的18分。
這也是亞歷山大生涯第180場至少30分的比賽，排在雷霆隊史第3多，杜蘭特累積246場，衛斯特布魯克則是189場。
🔥 《2025MLB季後賽》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言