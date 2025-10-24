NBA／亞歷山大26罰狂飆新高55分 雷霆2OT險退溜馬寫紀錄

繼首戰與火箭熱戰兩度延長賽才驚險勝出後，衛冕軍雷霆今天強碰上季總冠軍賽對手溜馬，又一次廝殺到2次延長才分出勝負；靠著當家MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂砍生涯新高55分，外加8籃板5助攻2抄截，加上維金斯（Aaron Wiggins）兩記關鍵三分球，在驚濤駭浪中以141比135擊退溜馬，艱辛收下開季2連勝。

雷霆上季例行賽僅打了一次延長賽，但本季開局卻是連打兩次2OT。雷霆也成為NBA過去79年歷史，首支在新賽季前兩場比賽都打了兩度延長賽的球隊，而且全部取勝。

亞歷山大此戰31投15中，外加26罰23中，罰球次數和命中數均創下生涯紀錄；根據統計，這是亞歷山大生涯第5次單場至少拿下50分，打破上季對爵士所創下的54分表現。

SGA EXPLODES FOR 55 IN THRILLING OKC 2OT WIN IN INDY 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/bUpQvfEk5s — NBA (@NBA) 2025年10月24日

溜馬儘管少了當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton），不過席亞康（Pascal Siakam）扛重任全場25投12中獨拿32分15籃板4助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）更是17罰15中狂轟36分11籃板，加上替補群聯手攻下58分，整場比賽帶給雷霆莫大威脅，前三節打完還維持小幅領先。

溜馬在四節正規時間結束前1分22秒握有1分領先，霍姆葛倫（Chet Holmgren）和亞歷山大隨後4罰3中，讓雷霆超前2分；最後讀秒時刻席亞康中距離跳投得手，將比賽逼進延長。亞歷山大在首次延長獨拿6分，一度讓雷霆取得領先優勢，但馬瑟倫的進球馬上追平比分，亞歷山大執行最後一擊失手，雙方繼續加班。

亞歷山大和維金斯在2次延長聯手打出11比4的攻勢，一口氣拉開7分差，也讓溜馬反擊備感壓力；隨著亞歷山大的4罰得手，溜馬最終還是繳械投降。

統計顯示，亞歷山大在開季前兩場一共獲得40次罰球機會，直接超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的38次，寫下聯盟歷史紀錄；此外，他在開季前兩戰一共拿下90分，這數據也在聯盟歷史高居第5，僅次於張伯倫的106分和105分、戴維斯（Anthony Davis）的95分和喬丹（Michael Jordan）的91分。

除了亞歷山大外，維金斯此戰三分球9投5中拿到23分9籃板，霍姆葛倫15分12籃板2助攻2抄截；替補的米契爾（Ajay Mitchell）也有26分的強勢表現。

雷霆和溜馬兩隊加起來一共出現70次犯規，累積獲得91次罰球；席亞康雖然表現出色，但12罰僅5中，某種程度也是溜馬無法在雙方膠著戰中笑到最後的關鍵因素之一。