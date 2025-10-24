快訊

NBA／開個6給他！畢拉普斯涉用操控洗牌機、針孔攝影詐賭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
拓荒者隊主帥畢拉普斯涉入非法賭博，與反罪集團勾結，涉嫌進行詐賭牌局。 路透

拓荒者隊主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）在今天傳出涉嫌非法賭博遭到逮捕，根據美國檢方提及，畢拉普斯與詐賭集團是透過操控洗牌機和針孔攝以影機等方式以控制或讀取玩家的牌，並藉由暴力討債方式迫使被害者償還賭債。

美國籃壇今天再度爆發非法賭博醜聞，包括拓荒者主帥畢拉普斯、熱火隊後衛洛齊爾（Terry Rozier）與轉任助理教練的瓊斯（Damon Jones）等3位與NBA相關人員，與美國各地的黑幫人員一同遭到逮捕，不過畢拉普斯並非是涉入賭球案件，而是與反罪集團勾結，涉嫌進行詐賭牌局。

根據美國媒體報導，畢拉普斯與美國黑幫人員以與退役運動員一起參與賭局為賣點，在底下賭場招攬賭客，並透過改裝洗牌機、隱藏攝影機、特殊眼鏡與X光射線等設備，操控或讀取賭客的牌，宛如電影「賭俠」情節。

根據紐約檢察官諾賽拉（Joseph Nocella Jr.）表示，這些被稱為「魚」的賭客一但輸錢後，就會隨即面臨黑幫的敲詐以及暴力討債，而畢拉普斯在牌局則擔任「暗樁」的角色，除了透過作弊洗牌機贏錢外，還不時要配合集團故意失掉牌局，以避免被懷疑作弊，事後畢拉普斯也將能獲得相對應的報酬。

