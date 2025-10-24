NBA／非法賭博調查持續延燒 外媒點名畢斯利下個「關注人物」

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
陷入非法賭博疑雲的畢斯利目前仍是自由球員。 美聯社
NBA聯盟近日再度掀起賭博調查風暴，拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）、熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）和詹姆斯（LeBron James）昔日隊友瓊斯（Damon Jones）都分別遭到逮捕，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，聯邦當局仍在深入調查相關案件，而「畢斯利（Malik Beasley）是目前所有人都在關注的名字」。

雖然畢斯利先前已在NBA內部調查中獲得「無涉賭博違規」的結論，當時僅被發現「在其他運動上進行過少量投注」，但根據記者托雷（Pablo Torre）掌握的消息指出，他的命運可能將取決於美國司法部（DOJ）即將發布的進一步公告。

一名知情人士向托雷透露：「NBA受嚴格的保密規範約束，但他們無法控制聯邦政府的調查。」該人士強調，即使畢斯利曾被聯盟放行，聯邦調查局（FBI）與司法部仍可能採取獨立行動，展開新一輪追查。

現年28歲的畢斯利目前為自由球員，上季效力底特律活塞，至今尚未被正式指控或逮捕。

根據外媒進一步報導，FBI持續調查與NBA球員、教練相關的非法賭博網絡，範圍疑似不僅限於個人投注行為，也涉及更廣泛的運動博彩運作。聯盟與執法單位目前均拒絕對此事發表進一步評論。

