NBA／詹姆斯前隊友涉非法賭博被捕 疑利用湖人隊內資訊下注

拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）與熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）因涉嫌非法賭博被捕的消息震撼了全聯盟，除了兩人之外，昔日NBA球員且長期擔任詹姆斯（LeBron James）投籃教練的瓊斯（Damon Jones），也因涉嫌參與非法運動博弈行為，同樣遭到FBI聯邦調查局逮捕。

這起案件牽涉多支NBA球隊的內部機密資訊，包括洛杉磯湖人、夏洛特黃蜂、波特蘭拓荒者與多倫多暴龍。

根據起訴書內容，瓊斯並非湖人官方職員，但他在與詹姆斯共事期間，能自由進出球隊的內部空間，如飛機與休息室，並疑似利用這些管道獲取機密情報，再向外部投注集團提供內幕消息以謀取利益。

根據《The Athletic》報導，瓊斯涉嫌向同夥透露球員缺賽或提前離場的情況。起訴書指出，在2023年2月9日湖人對公鹿的比賽前，詹姆斯因腳踝酸痛未出賽，而瓊斯在傷病名單尚未公布前，就提前通知同夥押注公鹿隊。報導強調，詹姆斯本人對瓊斯販售或分享自身傷勢狀況一事「毫不知情」。

此外，檢方文件也指出，瓊斯在2023-24年賽季期間，還曾提供其他湖人球員的比賽出場資訊，其中一名表現突出的球員在文件中被司法部以「球員4號（Player 4）」代稱。

詹姆斯在該季缺席了對公鹿之戰及其後兩場比賽，但最終於2月15日全明星賽前歸隊。

現年49歲的瓊斯曾效力NBA長達11個賽季，退役後轉任助理教練及個人投籃教練，2016至2018年間在克里夫蘭騎士任職，與詹姆斯密切合作。

根據《The Athletic》進一步報導，瓊斯在球員時期與退役後皆深受賭博成癮問題困擾，而此次捲入非法賭博案，也被外界視為其長期賭癮的延伸與惡化。

聯邦檢方目前已對瓊斯提出正式起訴，案件仍在進一步調查中。