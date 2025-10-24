NBA／畢拉普斯涉賭遭停職 史普利特暫代拓荒者總教練

快訊

中央社／ 洛杉磯23日綜合外電報導
波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯涉嫌非法賭博遭停職。路透
美國職籃NBA今天表示，波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯與邁阿密熱火後衛羅齊爾因涉嫌非法賭博被捕，已遭「立即停職」。拓荒者宣布，助理教練史普利特將暫代總教練一職。

法新社報導，畢拉普斯（Chauncey Billups）與羅齊爾（Terry Rozier）被捕的消息震撼籃壇，NBA隨後發表簡短聲明，表示正與相關單位合作調查此案。

NBA聲明指出：「我們正在審視今天公布的聯邦起訴書。」

「羅齊爾與畢拉普斯即刻被球隊停職，我們會繼續與有關當局合作。」

「我們非常嚴肅看待這些指控，比賽公正性始終是我們的首要之務。」

有「關鍵先生」（Mr. Big Shot）美稱的畢拉普斯現年49歲，2024年入選奈史密斯籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）。

美聯社報導，出身丹佛（Denver）的他，大學時期為科羅拉多大學波爾德分校（University of Colorado Boulder）效力，1997年NBA選秀會以第3順位被波士頓塞爾蒂克選中。

畢拉普斯球員生涯還效力過多倫多暴龍、丹佛金塊（兩度）、明尼蘇達灰狼、底特律活塞（兩度）、紐約尼克、洛杉磯快艇，總計征戰17個球季。他曾5度入選全明星賽，2004賽季助活塞奪下總冠軍，並獲選為總決賽最有價值球員（FMVP）。

畢拉普斯2020年出任快艇助理教練，隔年成為拓荒者總教練，並於今年4月13日與拓荒者續簽多年合約，本賽季開始前的執教戰績為117勝211負。

31歲的羅齊爾在2015年選秀會被塞爾蒂克以第16順位選中。他11年NBA職業生涯中效力過3支球隊，場均13.9分。不過羅齊爾目前腿筋受傷，未能參加熱火今年賽季首戰。

哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導，拓荒者今天宣布由史普利特（Tiago Splitter）暫代總教練，接替當日上午被捕的畢拉普斯。至於將代理多久，目前仍不明朗。

巴西出生的史普利特2007年選秀以首輪第28順位被聖安東尼奧馬刺選中，在NBA出賽7個賽季，大多數時間效力馬刺，2014年助馬刺奪冠，並擁有豐富的國際賽經歷。

史普利特自2019年起陸續擔任布魯克林籃網、休士頓火箭助理教練，2024至2025賽季任巴黎籃球俱樂部（Paris Basketball）教頭，今年才出任拓荒者助理教練。

