NBA／再傳醜聞！涉打假球、非法賭博 拓荒者教頭與熱火球星被捕

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
洛齊爾（右）與畢拉普斯23日遭逮捕。 法新社
洛齊爾（右）與畢拉普斯23日遭逮捕。 法新社

華爾街日報報導，NBA波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）與邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）因涉嫌參與NBA非法賭博與操縱比賽，於23日上午遭到聯邦調查局逮捕。

華爾街日報早在今年1月時就報導，紐約東區檢察官持續調查羅齊爾是否與賭徒合謀，於2023年3月效力於夏洛特黃蜂期間打假球。羅齊爾與畢拉普斯分別在奧蘭多與波特蘭遭到逮捕。

NBA在過去一年多來不只一次傳出賭博醜聞，多倫多暴龍前鋒波特就因與賭客合謀打假球而被終身禁賽。但畢拉普斯則是迄今以來最矚目的人物，他自2021至2022年賽季以來一直擔任拓荒者隊教練。

知情人士稱，畢拉普斯被捕是因為非法賭博，而非體育博彩。 

這讓NBA深陷危機，這場危機起自於去年波特案曝光。波特已認罪刑事指控，罪名為偽造受傷來操縱自己得分，讓他在去年1月與3月的兩場比賽中個人表現低於預期。他向法官表示自己參與是為了擺脫鉅額賭債。

檢察官說，一群賭客押注鉅額賭金賭波特得分低於預期。檢察官則調查這批人是否有內幕消息，讓它們在一年前與羅齊爾一同下注巨額賭金。不過，羅齊爾的律師說NBA已調查羅齊爾在2023年的行為，並認定其無犯罪行為。

