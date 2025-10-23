NBA／震撼彈！拓荒者教頭畢拉普斯與熱火球員 傳因涉非法賭博遭逮捕

據美聯社報導，拓荒者著名教頭畢拉普斯(Chauncey Billups)與熱火球員洛齊爾(Terry Rozier)，因涉嫌非法賭博遭到逮捕，為NBA新賽季開打才第二天就投下震撼彈。

美聯社指出指控具體內容尚不清楚，FBI與布魯克林美國聯邦檢察官，將召開記者會說明此次調查行動。調查指出洛齊爾在效力黃蜂隊2022-23球季期間，疑似涉及賭博並操控比賽表現。

另外，拓荒者總教練畢拉普斯則因參與非法撲克賭博，可能有黑手黨介入已遭到起訴，畢拉普斯為前活塞隊名將，現為拓荒者教頭。該隊於今天進行主場開幕戰，對抗灰狼隊，最終於114：118不敵。

兩人的案件並不相關。