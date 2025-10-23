NBA／「惡棍」激勵全隊落後20分逆轉國王 太陽小將：他發瘋啦

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽「惡棍」布魯克斯(左)與國王球星德羅展(右)互噴垃圾話。 路透
太陽隊今天在主場迎接開幕戰，對上國王隊一度落後20分。不過靠著強大的籃板能力與拚勁完成大逆轉，以120：116拿下勝利。「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）的活力，獲得隊友們盛讚。

國王當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）和太陽主力後衛格林（Jalen Green）因傷缺陣，上半場國王投籃命中率64.4%，三分球13中7，其中拉文（Zach LaVine）獨拿22分表現最搶眼。反觀太陽一哥布克（Devin Booker）雖攻下14分，但0助攻5失誤，布魯克斯也上演打鐵秀，太陽半場最多落後20分，帶著17分落後進入下半場。

第三節太陽防守升級，打出一波17：7攻勢，三節打完追至2分落後。末節太陽一波11：2完成反超，隨後雙方拉鋸，布魯克斯還和國王球星德羅展（DeMar DeRozan）互噴垃圾話。關鍵時刻布克投進中距離，加上穩定罰球帶走勝利。

布克全場19投10中，罰球15中10，拿下31分，發生6次失誤。布魯克斯24投9中，進帳22分。國王部分，拉文砍進30分，德羅展繳出29分9助攻6籃板的數據。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）披上國王球衣初登場，上場19分鐘，8投2中，得到6分6籃板。

布魯克斯末節不只和德羅展互噴，還透過手勢帶動隊友及球迷，布克受訪時直呼，「這就是他的一貫作風，而我們正需要這樣的能量。這絕對是我們去年所缺少的東西，他能讓全隊情緒高漲、專注比賽，這種東西是教不來的，也無法用數據衡量。」

「他瘋啦！真的發瘋啦！」太陽小將鄧恩（Ryan Dunn）笑說，「只能說很高興他是我隊友。他很凶狠，但出發點是好的。他每天都在激勵我們，防守時會對任何人下狠手，能有這種人罩著你，真的太棒了。」

布魯克斯賽後談到與德羅展的衝突，「這對德羅展形成消耗，他是出色的球員，總是可以找到機會站上罰球線。我們也同時消耗拉文的體力，所以他第四節消失了。」

