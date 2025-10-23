NBA／稱溫班亞瑪是從未見過的存在 佛雷格：太不可思議

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在新賽季首場例行賽，就用場上表現宣告自己再度進化，他全場出手21次命中15球，繳出40分、15籃板的誇張數據，且還在第二節時有一次拉竿雙手反扣的精彩演出，溫班亞瑪賽後也直言，對於自己的「控制力」變得更強了。

上賽季因為血栓問題在明星賽後就提前關機的溫班亞瑪，今年休賽季持續精進個人技巧，在球隊的例行賽開幕戰作客獨行俠主場的比賽中，他面對3度拿下聯盟阻攻王、5度入選年度防守陣容的戴維斯（Anthony Davis），多次利用後衛般的運球與單打能力撕裂防線得分，最終也成為聯盟近48年來，首位拿下40分、15籃板、3阻攻，命中率還高達7成的球員。

談到開季首戰如夢似幻般的表現，溫班亞瑪說：「我對自己的控制力又更強了，從精神層面來看，我現在一點都不擔心，因為我親身經歷過失去很多東西的滋味，無論是職業生涯還是健康，所以我不會把任何事情當作理所當然。從身體的角度來看，我現在能在場上自由的移動，這讓我感到很開心，當然我也知道還有可以繼續變好的地方。」

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）則表示，儘管距離上次打例行賽已經是8個月前，但溫班亞瑪還是捉住了機會，打出最精彩的表現，「說實話他最讓人印象深刻的是0失誤，他今晚展現了如此多的基本功，這是讓人印象深刻的。」

而溫班亞瑪的表現也讓對手戴維斯折服，「這傢伙身高7呎3吋，當然我覺得有些犯規判罰有點問題，但當一個7呎3吋高的人站在你面前時，沒人可以封阻他，他的出手點相當高，這時候你只能祈禱他投丟。儘管我們陣中有很多大個子，但他的存在削弱了我們在防守端的侵略性。」

至於今天遭到震撼教育的獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）也說：「他太不可思議了，就像是完全變了一個人，除非你和他一起站在場上，否則永遠無法體會這種感覺，他是我從未見過的存在，今晚他表現很好，我們也必須做得更好，不能再像這樣對他犯規了。」

