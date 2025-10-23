快訊

NBA／硬！唐斯帶傷上陣率尼克退騎士 布朗用人哲學與錫伯杜不同

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克當家中鋒唐斯(左)帶傷上陣，帶隊擊敗強敵騎士。 路透

尼克隊今天在主場以119：111打敗強敵騎士隊，新賽季開門紅。當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）賽後受訪時透露，其實自己是帶傷上陣。

尼克上半場打完領先15分，第三節騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）大爆發，單節14投9中狂轟21分，扳平戰局。末節前段唐斯攻下7分，率尼克打出12：0攻勢重新建立優勢，終場以8分之差勝出。

唐斯全場出戰31分鐘，得到19分12籃板。事實上，今天賽前他的狀態是出賽成疑，後來才改為可能上場。唐斯受訪時坦言，「最近我有些小傷，2場季前賽都沒打、也沒練球。」唐斯接著坦承傷勢是股四頭肌二級拉傷，「我不想讓球迷失望。這傷真的不好受，但今晚我們還是做到了。」

唐斯過去經常被球迷嘲笑打球軟，行為舉止被說是娘娘腔，不過這場比賽完全展現硬漢球風。

尼克新任總教練布朗（Mike Brown）本場比賽推派11名球員上場，用人哲學與前任教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）完全相反。布朗表示，「我們有很多能打的球員，我可以邊打邊學。不一定每晚都會用到11人，但我們希望盡量讓更多人上場。」

