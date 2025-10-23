聽新聞
NBA／新球季開打台灣轉播權異動 運彩公會盼：政府整合推多平台共享
NBA新球季昨開打，傳出轉播權異動，球迷一片錯愕。台灣運彩公會理事長何昱奇今表示，NBA轉播權異動，會讓觀眾流失，衝擊運動產業，盼運動部能出面整合，以產業政策視角協調轉播權、推動多平台共享。
何昱奇今在臉書發文指出，NBA例行賽22日開幕戰，他原本鎖定愛爾達體育台準備收看，卻發現畫面空空如也，才得知本季NBA台灣轉播權已由緯來電視網獨家取得，讓他備感意外。
何昱奇認為，媒體取得獨家轉播權，本是商業競爭下的正常結果，但對運動彩券產業而言，影響卻極其重大。運彩投注者的習慣，是「邊看邊玩」：只有能即時看到Live現場、跟著比賽節奏下注，市場才有活水。
本場開幕戰業績果然不如預期，原因很簡單，開賽時間是台灣上午10時，正值上班時段，以往愛爾達透過多頻道與手機APP，讓球迷都能即時觀看。但如今，緯來的有線頻道僅有一兩個主頻道，無法同時涵蓋多場比賽，這將導致場中投注率明顯下滑。
何昱奇呼籲，緯來電視網應釋出善意，與愛爾達等平台洽談轉播合作，讓更多觀眾能同步看到不同場次，以促進整體運動產業的生態繁榮。未來愛爾達取得2026世界盃足球賽獨家轉播權時，也應以「共榮思維」開放分潤播出。
何昱奇認為，運動是全民共同的資產，不該被獨占。從運動員、媒體到運動彩券業者，大家都在同一條產業鏈上。唯有共享轉播資源、放大收視與投注規模，才能讓運動經濟真正起飛。
