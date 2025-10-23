NBA／「9投1中4分」76人主帥稱讚打得好 安比德：我是誘餌

76人隊今天以117：116險勝塞爾蒂克隊，但前MVP中鋒安比德（Joel Embiid）全場只拿4分，引發外界擔憂。76人總教練諾斯（Nick Nurse）有不同看法，他認為安比德打得很好。

76人球星馬克西（Tyrese Maxey）全場狂轟40分，探花新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）砍進34分，創聯盟史上生涯初登場第3高得分紀錄。安比德僅上場20分鐘，9投1中，拿下4分6籃板。

安比德的表現令不少球迷失望，甚至有網友希望他退休。76人總教練諾斯則有不同看法，「我真的很開心他能上場，我覺得他打得不錯。我知道這麼說聽起來有點蠢，因為他9投1中，但他只是手感不好而已。」

「他傳導球很出色，做了一些不錯的決策，選擇好的出手機會。我覺得他在保護禁區方面也表現出色。畢竟他最近打的比賽不多，只有一場隊內對抗賽和一場季前賽，所以有點生鏽是正常的。我認為他移動能力很好，也做出正確的判斷。」

「我沒事。」安比德受訪時說道，「這需要一點時間，畢竟現在有上場時間限制，只能打一下，這樣要找到比賽節奏比較難。不過我得想辦法適應，因為這是他們安排好的方式。說真的有點煩，但如果想上場，就沒得選。我還是希望盡可能多打一點。」

安比德認為自己在場上仍有強大牽制力，「除了得分外，我還有很多能貢獻的地方，我會把自己當誘餌，讓其他隊友有空檔，去做他們要做的事，幫助球隊贏球。」

探花新秀埃奇庫姆也期待安比德滿血回歸，「等他完全回來後，整個比賽會不一樣。他會吸引大量防守注意力，如果讓防守者一對一守他，那簡直是地獄。」