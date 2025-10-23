快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

NBA／楊瀚森首秀遭隔扣！ 愛德華飆41分率灰狼逆轉拓荒者

聯合新聞網／ 綜合報導
楊瀚森(左)遭灰狼前鋒麥克丹尼爾斯(右)隔扣。 法新社
楊瀚森(左)遭灰狼前鋒麥克丹尼爾斯(右)隔扣。 法新社

拓荒者隊今天在主場迎來開幕戰，中國長人楊瀚森慘遭震撼教育，遭到灰狼隊前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）隔扣，灰狼靠著當家球星愛德華（Anthony Edwards）狂轟41分，以118：114逆轉擊敗拓荒者。

楊瀚森首節就獲得上場機會，但沒有分數進帳。第二節他靠著2罰全中，得到生涯首分，但6分09秒時，灰狼麥克丹尼爾斯切入暴扣，楊瀚森淪為電影海報，也成為他的「歡迎來到NBA時刻」。

本場比賽拓荒者雖然持續領先，但戰況膠著，末節灰狼愛德華挺身而出，先是飆進超前三分球，讀秒階段單打中距離跳投命中，幫助灰狼鎖定勝利。

愛德華全場28投14中，三分球10中5，拿下41分7籃板，他也打破灰狼隊史開幕戰得分最高紀錄。

愛德華賽後透露他對麥克丹尼爾斯說，「那球也太誇張了吧！我真的很慶幸我們贏了，這樣才能好好慶祝。」

楊瀚森下半場沒有上場，全場只打5分鐘，1投0中，罰球2中2，拿下2分1籃板。拓荒者表現最好的是葛蘭特（Jerami Grant），他替補上陣28分鐘，14投10中，轟下全隊最高的29分。

拓荒者 灰狼 Anthony Edwards 楊瀚森

相關新聞

NBA／給狀元郎佛雷格震撼教育 溫班亞瑪轟40分率馬刺大勝

NBA近3年最受關注的兩位超級潛力球星馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與獨行俠佛雷格（Cooper F...

NBA／補了比爾和保羅 快艇開幕戰竟慘遭預測爐主爵士電翻

快艇隊新賽季開幕戰遭到爵士隊電翻，首節就落後24分，全場最多落後37分，終場以108：129輸球，表現相當難堪。 快艇休賽季網羅資深控衛保羅（Chris Paul）和明星後衛比爾（Bradley

NBA／76人探花飆分破詹皇史上最狂紀錄！ 安比德只拿4分仍勝綠衫軍

76人隊今天與塞爾蒂克隊進行開幕戰，探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）首節狂飆14分，打破2003年詹姆斯（LeBron James）12分紀錄，成為史上「生涯初登場」首節得分最高的球員。全場砍

NBA／勇士格林吐槽詹皇坐「禪師椅」 日本AV女優坐身後引熱議

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛缺席開幕戰，但他的一舉一動仍備受關注。勇士隊格林（Draymond Green）就笑說，詹皇坐在「禪師」傑克森（Phil Jackson）

NBA／楊瀚森首秀遭隔扣！ 愛德華飆41分率灰狼逆轉拓荒者

拓荒者隊今天在主場迎來開幕戰，中國長人楊瀚森慘遭震撼教育，遭到灰狼隊前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）隔扣，灰狼靠著當家球星愛德華（Anthony Edwards）狂轟41分，以118

NBA／台灣轉播權變緯來獨家 運彩公會盼運動部整合多平台共享

NBA台灣轉播權再傳異動，台灣運彩公會理事長何昱奇23日表示，NBA轉播權更迭，會讓觀眾流失，對運動產業也會有影響。他期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。