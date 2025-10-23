NBA／楊瀚森首秀遭隔扣！ 愛德華飆41分率灰狼逆轉拓荒者

拓荒者隊今天在主場迎來開幕戰，中國長人楊瀚森慘遭震撼教育，遭到灰狼隊前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）隔扣，灰狼靠著當家球星愛德華（Anthony Edwards）狂轟41分，以118：114逆轉擊敗拓荒者。

楊瀚森首節就獲得上場機會，但沒有分數進帳。第二節他靠著2罰全中，得到生涯首分，但6分09秒時，灰狼麥克丹尼爾斯切入暴扣，楊瀚森淪為電影海報，也成為他的「歡迎來到NBA時刻」。

JADEN MCDANIELS POSTER ALERT 🔥🔥 pic.twitter.com/nIsH6s3J0D — NBA (@NBA) October 23, 2025

本場比賽拓荒者雖然持續領先，但戰況膠著，末節灰狼愛德華挺身而出，先是飆進超前三分球，讀秒階段單打中距離跳投命中，幫助灰狼鎖定勝利。

Anthony Edwards clutch isolation 3 pic.twitter.com/ZV0uxyPgx8 — Timberwolves Clips (@WolvesClips) October 23, 2025

Anthony Edwards. Dagger.



41 PTS on 14-28 FG in the win.pic.twitter.com/naSualFH8n — Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 23, 2025

愛德華全場28投14中，三分球10中5，拿下41分7籃板，他也打破灰狼隊史開幕戰得分最高紀錄。

愛德華賽後透露他對麥克丹尼爾斯說，「那球也太誇張了吧！我真的很慶幸我們贏了，這樣才能好好慶祝。」

楊瀚森下半場沒有上場，全場只打5分鐘，1投0中，罰球2中2，拿下2分1籃板。拓荒者表現最好的是葛蘭特（Jerami Grant），他替補上陣28分鐘，14投10中，轟下全隊最高的29分。