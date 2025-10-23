NBA／選秀大年新人王競爭激烈 狀元郎佛雷格捨我其誰

NBA每年都會見證許多新星帶著衝勁前來挑戰，新賽季會有哪些新秀證明身價呢？2025梯選秀是公認的大年，新秀天賦非常高，新人王獎落誰家，最被看好的是狀元郎佛雷格，被預期扛起持球大任，76人的探花秀埃奇庫姆在季前賽展現強大進攻慾望，爵士選下的貝利能有不少開火權。中國新秀楊瀚森在拓荒者的成長也引起兩岸球迷的關注。

狀元郎是新人王大熱門

2025梯的選秀是NBA近年來公認的大年，新賽季會有多少新秀真正兌現天賦、站穩NBA，或甚至衝擊明星賽呢？又有哪些國際新星值得關注？根據外媒《SBNation》報導，本屆焦點自然是領袖人物：杜克大學的王牌佛雷格，他在投入選秀前就是全美家喻戶曉的超新星，去年他還沒加入NCAA時，就以天才高中生身份與美國奧運隊一起練球，被稱為詹皇以後的高中生天花板。

帶著陪練隊差點掀翻美國全明星，佛雷格早早就被視為狀元身份，在杜克大學的時期，佛雷格逐漸展現出進攻天賦，成為NCAA全美最佳，被獨行俠以狀元籤選入當王牌培養，夏聯很快就適應控球責任。

獨行俠頂級控衛厄文受傷將錯過開季賽事，普遍預期佛雷格會被賦予持球重任，將獲得大量進攻發起的機會，參考許多球星對他的評價，佛雷格是成熟度很高的新秀，具有極高的球商和積極度，只要給足信任與犯錯機會、他就會迅速吸收進化，狀元郎可能開季就會迎來爆發，是年度新人王的大熱門。

進攻火力爆炸的新秀們

費城76人的探花秀埃奇庫姆被看好有出色火力，果然生涯第一戰就攻下34分！ 法新社

除了球技全能的狀元郎，本梯還有2個超強進攻端潛力的新秀，費城76人的探花秀埃奇庫姆與猶他爵士的貝利。埃奇庫姆最讓人興奮的是他的勁爆體能，他擁有年輕後衛罕有的身體對抗力與侵略性十足的防守積極度，這讓他能迅速且穩定的獲得上場機會，進攻端雖然投射較不成熟，但持球衝擊力與心態很積極，在陣中前輩馬克西作為榜樣的前例，埃奇庫姆可望獲得系統性培養。

爵士隊選下的5號秀貝利也屬於進攻天花板極高的存在，他的模板最早被視為是小波特和蓋伊，屬於有能力爆量進攻的側翼好手，優異的靜態天賦讓貝利可以輕鬆找到出手空間，雖然目前還不夠能自主創造進攻機會，但貝利擁有不少在NBA可立即轉換的能力，這有助於他獲得許多上場時間學習，更遑論爵士處於重建期，貝利應該能盡情在新秀年開火，展現他擁有的、以及剛學習的一切技能。

看好中國菜鳥楊瀚森

除了這些新人王的強力競爭者，也有值得球迷關注的新人，包含來自中國的禁區好手楊瀚森。據《籃球新聞網》報導，拓荒者用首輪籤選下楊瀚森絕對不是看重市場價值而已，從主帥畢拉普斯悉心調教與給予大量機會來看，楊瀚森的靜態天賦與潛力都被看好，雖已在成年聯盟CBA打過不少比賽，但目前還欠缺NBA等級的進攻腳步與閱讀比賽能力，而年僅20歲的他，成長之路值得球迷追蹤。

黑馬二年級生

就算不跟誇張的2025年比，2024年都算是明顯的小年，既然後浪如此可怕，作為前浪的二年級前輩們機會將變少，還有黑馬值得關注嗎？據《ESPN》分析，火箭的二年級生、去年的探花秀謝普德很有機會大爆發，通常前5順位都會獲得穩定上場機會，但謝波德運氣很差、遇到要「win now」的火箭，去年一度落到第三替補控衛的角色，讓人惋惜。

但今年謝普德轉運了，由於火箭後場球星范弗利特遭遇大傷，補進KD的火箭必定是要拚戰績，在前場強悍鋒線群掩護下，火箭後衛將獲得不少後場持球發起進攻機會，謝普德被看好與湯普森搭檔後場，只要能拿出大學時期的傳球視野與發展聯盟的投射準度，具備組織與投射的謝普德是絕配火箭陣型的，而他在季前賽確實展現出即將爆發的苗頭。

