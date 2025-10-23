TPBL／力獅將休養8周 攻城獅找克雷格救火首戰就是前東家

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅找來前海神洋將克雷格救火。圖／新竹御嵿攻城獅提供
攻城獅找來前海神洋將克雷格救火。圖／新竹御嵿攻城獅提供

TPBL新竹御嵿攻城獅今天宣布，上賽季幫助高雄全家海神闖進總冠軍賽的洋將克雷格（Craig Sword）正式加盟，攻城獅總教練威森也直言，克雷格是一名攻守都充滿能量的球員，將會很快適應目前的球隊體系。  

現年31歲的克雷格來自美國，身高191公分、體重89公斤，他上賽季效力海神於例行賽中繳出場均18.6分、5.3籃板、3.4助攻、1.9抄截的全能數據，除此之外，他更是在總冠軍賽火力升級，場均攻下21.3分、5.7籃板、4.1助攻、1.7抄截，外線命中率提升至36.4%，成為團隊攻防兩端關鍵球員。

攻城獅洋將力獅近期因腳踝扭傷需休養近8周，故球團招募克雷格補上戰力缺口。總經理張樹人表示，「克雷格已經在這聯盟證明過自己的身手，他也是球隊所尋求的即戰力型後衛，期待他的加入能為球隊後場戰力注入新能量。」

總教練威森則說：「克雷格是一位在攻守兩端都充滿能量的球員，他會在防守端扮演重要角色。進攻端的部分，他在有球與無球的打法中皆能展現不錯的影響力，也具備很好的外線能力，我們認為他會很適應目前攻城獅的體系。」

克雷格已於本周抵達新竹，隨即投入團隊訓練，最快將有機會於本周末攻城獅客場出戰海神之賽事初登場，回鍋首戰就是對決前東家。談到新賽季的期待，克雷格說：「非常高興有機會再回到台灣打球，雖然本週才抵達新竹，但我會盡快調整體能狀況，讓自己迅速融入攻城獅團隊，希望能在這賽季幫助攻城獅打出亮眼表現。」

