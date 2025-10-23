快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

NBA／給狀元郎佛雷格震撼教育 溫班亞瑪轟40分率馬刺大勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
狀元郎大對決，馬刺溫班亞瑪猛轟40分外帶15籃板狠狠教訓了學弟佛雷格。 美聯社
狀元郎大對決，馬刺溫班亞瑪猛轟40分外帶15籃板狠狠教訓了學弟佛雷格。 美聯社

NBA近3年最受關注的兩位超級潛力球星馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與獨行俠佛雷格（Cooper Flagg），在今天進行NBA生涯的首度交鋒，其中持續進化的溫班亞瑪在本場比賽猛轟40分外帶15籃板，反觀狀元郎佛雷格在上半場一分未得，最終則是留下10分、10籃板演出，馬刺也以125：92大勝獨行俠，收下賽季首勝。

2023年選秀狀元的溫班亞瑪以及今年選秀狀元佛雷格，可以說是聯盟近年來最受關注的兩位超級新星，其中溫班亞瑪上賽季雖然因為血栓問題，打完上半季就提前關機，但不斷進化的他到今年季前熱身賽都還讓外界看到他的進步之處。

相較之下今年剛加入聯盟的佛雷格，從熱身賽開始就持續適應獨行俠體系，表現只能算是中規中矩，而今天兩人在例行賽首度交鋒，溫班亞瑪更是裡子面子全贏，他在上半場個人就猛轟21分並抓下8籃板，讓獨行俠包括當家球星戴維斯（Anthony Davis）等人都無力招架，馬刺也以60：51領先獨行俠。

反觀佛雷格在生涯首場例行賽中明顯還未進入最佳狀態，上半場他多次在球迷鼓譟下持球進攻，但2次出手都落空，還發生2次失誤，繳了不少學費，直到第三節開打後18秒，他才靠著跳投拿下個人在NBA的首度得分與首顆進球。

不過已經殺紅眼的溫班亞瑪也不打算給獨行俠反超機會，他隨後先是跳投得分，又完成一次精彩的「四分打」，個人單節再度進帳10分，儘管佛雷格在首顆進球出爐後，該節後段也連續搶分，但馬刺在溫班亞瑪領軍下打出多點開花攻勢，反將領先優勢擴大到20分以上，最終也以33分差距收下賽季首勝。

馬刺今天以溫班亞瑪攻下40分、15籃板、3阻攻表現最佳，上季新人王卡瑟爾（Stephon Castle）與選秀榜眼哈波（Dylan Harper）則分別有22分、6助攻與14分進帳，馬刺新鐵三角合計攻下77分，至於獨行俠則以戴維斯22分、13籃板表現最佳，佛雷格首秀留下10分、10籃板。

延伸閱讀

NBA／「受不了詹皇假掰樣」 美記者爆料衛少聽他講話翻白眼

狂灌維他命C防不了感冒「痊癒期只縮短幾小時」免疫教授曝真正有用2種營養素

獨行俠控球前鋒佛雷格「來自未來」 重新為達拉斯帶來希望

影／現場如地獄！美田納西州炸藥廠驚天爆炸 19人下落不明

相關新聞

NBA／給狀元郎佛雷格震撼教育 溫班亞瑪轟40分率馬刺大勝

NBA近3年最受關注的兩位超級潛力球星馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與獨行俠佛雷格（Cooper F...

NBA／補了比爾和保羅 快艇開幕戰竟慘遭預測爐主爵士電翻

快艇隊新賽季開幕戰遭到爵士隊電翻，首節就落後24分，全場最多落後37分，終場以108：129輸球，表現相當難堪。 快艇休賽季網羅資深控衛保羅（Chris Paul）和明星後衛比爾（Bradley

NBA／76人探花飆分破詹皇史上最狂紀錄！ 安比德只拿4分仍勝綠衫軍

76人隊今天與塞爾蒂克隊進行開幕戰，探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）首節狂飆14分，打破2003年詹姆斯（LeBron James）12分紀錄，成為史上「生涯初登場」首節得分最高的球員。全場砍

NBA／勇士格林吐槽詹皇坐「禪師椅」 日本AV女優坐身後引熱議

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛缺席開幕戰，但他的一舉一動仍備受關注。勇士隊格林（Draymond Green）就笑說，詹皇坐在「禪師」傑克森（Phil Jackson）

NBA／台灣轉播權變緯來獨家 運彩公會盼運動部整合多平台共享

NBA台灣轉播權再傳異動，台灣運彩公會理事長何昱奇23日表示，NBA轉播權更迭，會讓觀眾流失，對運動產業也會有影響。他期...

NBA／東區傷兵式微、西區老兵多 冠軍熱門當屬雷霆與金塊

NBA新賽季戰力，專家普遍看好衛冕軍雷霆衝擊二連霸！休賽期長約鎖定年輕核心就是雷霆最佳補強，鐵三角都還有進步空間，本季看點是長人霍姆格蘭開發出的進攻端，最強競爭者是同在西區的金塊，約基奇獲得帶隊以來最

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。