NBA／給狀元郎佛雷格震撼教育 溫班亞瑪轟40分率馬刺大勝

NBA近3年最受關注的兩位超級潛力球星馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與獨行俠佛雷格（Cooper Flagg），在今天進行NBA生涯的首度交鋒，其中持續進化的溫班亞瑪在本場比賽猛轟40分外帶15籃板，反觀狀元郎佛雷格在上半場一分未得，最終則是留下10分、10籃板演出，馬刺也以125：92大勝獨行俠，收下賽季首勝。

2023年選秀狀元的溫班亞瑪以及今年選秀狀元佛雷格，可以說是聯盟近年來最受關注的兩位超級新星，其中溫班亞瑪上賽季雖然因為血栓問題，打完上半季就提前關機，但不斷進化的他到今年季前熱身賽都還讓外界看到他的進步之處。

相較之下今年剛加入聯盟的佛雷格，從熱身賽開始就持續適應獨行俠體系，表現只能算是中規中矩，而今天兩人在例行賽首度交鋒，溫班亞瑪更是裡子面子全贏，他在上半場個人就猛轟21分並抓下8籃板，讓獨行俠包括當家球星戴維斯（Anthony Davis）等人都無力招架，馬刺也以60：51領先獨行俠。

反觀佛雷格在生涯首場例行賽中明顯還未進入最佳狀態，上半場他多次在球迷鼓譟下持球進攻，但2次出手都落空，還發生2次失誤，繳了不少學費，直到第三節開打後18秒，他才靠著跳投拿下個人在NBA的首度得分與首顆進球。

不過已經殺紅眼的溫班亞瑪也不打算給獨行俠反超機會，他隨後先是跳投得分，又完成一次精彩的「四分打」，個人單節再度進帳10分，儘管佛雷格在首顆進球出爐後，該節後段也連續搶分，但馬刺在溫班亞瑪領軍下打出多點開花攻勢，反將領先優勢擴大到20分以上，最終也以33分差距收下賽季首勝。

馬刺今天以溫班亞瑪攻下40分、15籃板、3阻攻表現最佳，上季新人王卡瑟爾（Stephon Castle）與選秀榜眼哈波（Dylan Harper）則分別有22分、6助攻與14分進帳，馬刺新鐵三角合計攻下77分，至於獨行俠則以戴維斯22分、13籃板表現最佳，佛雷格首秀留下10分、10籃板。

