NBA／補了比爾和保羅 快艇開幕戰竟慘遭預測爐主爵士電翻

快艇隊新賽季開幕戰遭到爵士隊電翻，首節就落後24分，全場最多落後37分，終場以108：129輸球，表現相當難堪。

快艇休賽季網羅資深控衛保羅（Chris Paul）和明星後衛比爾（Bradley Beal），開幕戰對上被預測西區墊底的爵士，沒想到首節就被爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）完全輾壓，5中5砍進13分，首節打完快艇落後24分。

接下來比賽快艇一路被爵士壓著打，比賽提前淪為垃圾時間，末節靠著替補陣容追回7分，終場以21分之差輸球。

爵士以凱斯勒22分9籃板4助攻4火鍋表現最佳，馬卡南（Lauri Markkanen）也貢獻20分6籃板5助攻，森薩博（Brice Sensabaugh）也砍進20分。

快艇部分，祖巴茲（Ivica Zubac）拿下19分7籃板，哈登（James Harden）得到15分11助攻，雷納德（Kawhi Leonard）僅10分進帳。新同學比爾先發20分鐘，5投2中拿下5分。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後表示：「那一坨爛事我全都負責。」