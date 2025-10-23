NBA／台灣轉播權變緯來獨家 運彩公會盼運動部整合多平台共享

NBA台灣轉播權再傳異動，台灣運彩公會理事長何昱奇23日表示，NBA轉播權更迭，會讓觀眾流失，對運動產業也會有影響。他期盼運動部能出面整合，以產業政策視角協調轉播權、推動多平台共享，讓運動不只是娛樂，更是推動國家經濟與凝聚社會團結的力量。

NBA例行賽22日開幕戰，運彩公會理事長何昱奇把頻道轉到愛爾達體育台時，才知道新球季轉播權已由緯來電視網獨家取得，讓他備感意外。

也是SPN體壇脈動社長的何昱奇，在社群發表評論指出，昨天台灣運彩特別安排「勇士vs.湖人」作為首戰投注主軸。然而當他打開愛爾達體育台準備收看時，赫然發現居然沒有轉播。經查，原來本賽季的NBA台灣轉播權，已由緯來電視網獨家取得。

何昱奇說，媒體取得獨家轉播權，本是商業競爭下的正常結果，但對運動彩券產業而言，影響卻極其重大。運彩投注者的習慣，是「邊看邊玩」：只有能即時看到Live現場、跟著比賽節奏下注，市場才有活水。

事實上，本場開幕戰業績果然不如預期，原因很簡單，開賽時間是台灣早上10點，正值上班時段，以往愛爾達透過多頻道與手機APP，讓外勤人員、自營業者或外出洽公的球迷都能即時觀看。

但如今，緯來的有線頻道僅有一兩個主頻道，無法同時涵蓋多場比賽，這將導致場中投注率明顯下滑。

何昱奇誠懇呼籲，緯來電視網應釋出善意，與愛爾達等平台洽談轉播合作，讓更多觀眾能同步看到不同場次，以促進整體運動產業的生態繁榮。同樣的，未來愛爾達取得2026世界盃足球賽獨家轉播權時，也應以「共榮思維」開放分潤播出。

他說，運動是全民共同的資產，不該被獨占。從運動員、媒體到運動彩券業者，大家都在同一條產業鏈上。唯有共享轉播資源、放大收視與投注規模，才能讓運動經濟真正起飛。