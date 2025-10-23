NBA／76人探花飆分破詹皇史上最狂紀錄！ 安比德只拿4分仍勝綠衫軍

76人隊今天與塞爾蒂克隊進行開幕戰，探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）首節狂飆14分，打破2003年詹姆斯（LeBron James）12分紀錄，成為史上「生涯初登場」首節得分最高的球員。全場砍進34分，也是生涯初登場第三高分，僅次張伯倫（Wilt Chamberlain）1959年43分、塞爾維（Frank Selvy）1954年35分。76人終場以117：116險勝綠衫軍。

76人隊球星喬治（Paul George）缺陣，埃奇庫姆打先發也獲得不少球權。初生之犢不畏虎的他首節就9投5中，其中三分球6中3，得到14分2助攻，表現一鳴驚人。

第二節輪到馬克西（Tyrese Maxey）接棒，他單節10投7中狂攻19分，幫助76人半場打完領先6分，埃奇庫姆這節只進帳2分。

第三節76人陷入得分荒，埃奇庫姆獨得9分，全隊僅18分。反觀綠衫軍靠著單節17罰15中優勢，反而領先11分。

末節76人外線火力爆發，單節三分10投7中，馬克西再度進帳13分，埃奇庫姆也貢獻9分；反觀綠衫軍只能靠球星布朗（Jaylen Brown）和中鋒克塔（Neemias Queta）的兩分球取分，使76人成功反超比分，雖然埃奇庫姆關鍵時刻兩罰不進，但76人還是以117：116驚險拿下勝利。

馬克西攻下40分6助攻，全場表現最佳。埃奇庫姆26投13中，三分13中5，得到34分7籃板。安比德（Joel Embiid）只上場20分鐘，9投1中，進帳4分6籃板。

塞爾蒂克方面，布朗和懷特（Derrick White）都攻下25分，中鋒克塔貢獻17分8籃板。