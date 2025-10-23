NBA／勇士格林吐槽詹皇坐「禪師椅」 日本AV女優坐身後引熱議
湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛缺席開幕戰，但他的一舉一動仍備受關注。勇士隊格林（Draymond Green）就笑說，詹皇坐在「禪師」傑克森（Phil Jackson）的椅子上。
禪師過去執教公牛隊拿下6座總冠軍，湖人時期又奪下5座，被視為史上最偉大總教練。禪師執教生涯末期，經常坐著專屬高背椅。詹皇昨天也坐著類似的椅子。
格林賽後忍不住吐槽詹皇，他開玩笑說：「那個老屁股正坐在傑克森的椅子上。」
昨天開幕戰上演最熱門的勇湖大戰，現場吸引多位名人朝聖，包含道奇隊明星左投史奈爾（Blake Snell）、F1車手角田裕毅、麻吉大哥黃立成。
日本AV女優葵伊吹則坐在詹皇正後方，引發大批球迷討論，葵伊吹也發文表示：「我是坐在詹姆斯後面的那位日本人。」
