NBA／勇士巴特勒與格林有罰球命中率「賭約」 柯瑞：不可能贏

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、巴特勒(右)。 美聯社
柯瑞(左)、巴特勒(右)。 美聯社

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天16罰全中，攻下全隊最高的31分，他賽後透露自己與隊友格林（Draymond Green）的賭約。

巴特勒新賽季首戰就火力全開，14投7中，罰球16投全進，砍進31分5籃板4助攻1抄截。柯瑞（Stephen Curry）則是8罰全中，拿下23分，全隊次高。聯手幫助勇士以119：109戰勝湖人隊，新賽季開門紅。

31分是巴特勒職業生涯開幕戰最高分，他受訪時透露，「我有和格林打賭，我要投出比30號（柯瑞）更高的罰球命中率。」

柯瑞被問到此事時說：「這是我第一次聽說這件事。」當被問到巴特勒是否有機會超越自己時，柯瑞馬上回應：「不可能。」

柯瑞生涯罰球命中率91.1%，是史上最頂尖的存在，生涯最差表現是88.5%。巴特勒生涯罰球命中率則是84.3%；生涯最佳是87%，雖然也是頂尖水準，但與柯瑞相比仍略顯遜色。

勇士 Jimmy Butler Stephen Curry Draymond Green

