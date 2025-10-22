NBA／打先發獲勇士主帥與眾將盛讚！ 庫明加：巴特勒懂我

庫明加（Jonathan Kuminga）休賽季與勇士隊續約談判過程尷尬，不過新賽季他成為先發五虎，並繳出17分9籃板6助攻的亮眼成績單，幫助勇士以10分之差擊敗湖人隊。庫明加賽後也獲得勇士眾將的稱讚。

上季尾聲庫明加被冰在板凳席上，休賽季要求高薪和球隊地位，最終拖到球季快開打才以2年4850萬美元續約。

庫明加新賽季首戰就獲得33分鐘上場機會，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對他的表現相當驚艷，「真的、真的成熟了很多。你在上半場就可以看到，他出手幾個我們不希望看到的困難中距離，但他立刻舉手示意，意識到那不是好的出手。第三節開局的表現，真的很精彩。」

資深球員格林（Draymond Green）直呼，「他有超級球星的潛力，你能打出重要的表現，他非常會發聲為自己爭取機會，而他也交出了好表現。」

射手希爾德（Buddy Hield）則是盛讚庫明加的快攻能力，「他大概是世界上除了詹姆斯（LeBron James）和愛德華（Anthony Edwards）之外，最強的快攻球員。特別是當他持球往籃下衝時，更是難以阻擋。」

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）上賽季被交易到勇士後，卡到庫明加上場時間，如今兩人在場上並肩作戰，巴特勒說：「我只想幫庫明加變更好，他有超好的天賦，個性積極、運動能力強，又非常聰明，我知道他有多想變偉大，也知道他能多偉大，所以我現在的工作，就是幫助他達成這一切。」

庫明加則形容自己像一塊海綿一樣，向巴特勒學習，「我覺得在這個聯盟裡，他是少數真正經歷過我這條路的人，也懂我一直以來經歷的事。」