快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

NBA／打先發獲勇士主帥與眾將盛讚！ 庫明加：巴特勒懂我

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加本季首戰打先發，繳出亮眼表現，獲得教練與隊友們稱讚。 美聯社
庫明加本季首戰打先發，繳出亮眼表現，獲得教練與隊友們稱讚。 美聯社

庫明加（Jonathan Kuminga）休賽季與勇士隊續約談判過程尷尬，不過新賽季他成為先發五虎，並繳出17分9籃板6助攻的亮眼成績單，幫助勇士以10分之差擊敗湖人隊。庫明加賽後也獲得勇士眾將的稱讚。

上季尾聲庫明加被冰在板凳席上，休賽季要求高薪和球隊地位，最終拖到球季快開打才以2年4850萬美元續約。

庫明加新賽季首戰就獲得33分鐘上場機會，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對他的表現相當驚艷，「真的、真的成熟了很多。你在上半場就可以看到，他出手幾個我們不希望看到的困難中距離，但他立刻舉手示意，意識到那不是好的出手。第三節開局的表現，真的很精彩。」

資深球員格林（Draymond Green）直呼，「他有超級球星的潛力，你能打出重要的表現，他非常會發聲為自己爭取機會，而他也交出了好表現。」

射手希爾德（Buddy Hield）則是盛讚庫明加的快攻能力，「他大概是世界上除了詹姆斯（LeBron James）和愛德華（Anthony Edwards）之外，最強的快攻球員。特別是當他持球往籃下衝時，更是難以阻擋。」

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）上賽季被交易到勇士後，卡到庫明加上場時間，如今兩人在場上並肩作戰，巴特勒說：「我只想幫庫明加變更好，他有超好的天賦，個性積極、運動能力強，又非常聰明，我知道他有多想變偉大，也知道他能多偉大，所以我現在的工作，就是幫助他達成這一切。」

庫明加則形容自己像一塊海綿一樣，向巴特勒學習，「我覺得在這個聯盟裡，他是少數真正經歷過我這條路的人，也懂我一直以來經歷的事。」

庫明加 Jimmy Butler Steve Kerr Draymond Green 希爾德 勇士 湖人

相關新聞

NBA／打先發獲勇士主帥與眾將盛讚！ 庫明加：巴特勒懂我

庫明加（Jonathan Kuminga）休賽季與勇士隊續約談判過程尷尬，不過新賽季他成為先發五虎，並繳出17分9籃板6助攻的亮眼成績單，幫助勇士以10分之差擊敗湖人隊。庫明加賽後也獲得勇士眾將的稱讚

NBA／艾頓湖人首秀球權太少？ 唐西奇：我要多幫他一點

湖人隊今天在開幕戰對決勇士隊，當家球星唐西奇（Luka Doncic）繳出43分12籃板9助攻的準大三元表現，新中鋒艾頓7投5中，拿下10分6籃板，有4失誤。唐西奇賽後談到艾頓（Deandre Ayt

NBA／火箭2OT輸雷霆 杜蘭特扛責：這兩球是輸球原因

NBA新球季開幕戰就是場二度延長激戰，最多握有12分領先的火箭隊沒能把握優勢，新加入的超級球星杜蘭特（Kevin Dur...

NBA／裁判解釋為何KD喊暫停沒技術犯規 SGA：這就是人生啊

新賽季開幕戰上演雷霆與火箭雙強對決，延長賽杜蘭特（Kevin Durant）亂喊暫停沒有被吹技術犯規，裁判賽後也解釋原因。 延長賽槍響前雙方平手，杜蘭特搶下籃板後做出暫停手勢，但火箭已無暫停可喊

NBA／「籃球之神」收藏界地位難撼動 喬丹新秀卡拍出8279萬寫紀錄

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的收藏價值再度刷新紀錄，美國拍賣公司《Goldin Auctions》近日宣布，一張喬丹的1986-87年Fleer系列新秀簽名卡，在私人交易中以高達270萬美元（約新台幣8279萬元）成交，創下喬丹「後期簽名卡」（aftermarket signature）史上最高成交價。

NBA／唐西奇43分贏不了勇士 柯瑞關鍵三分彈開幕戰退湖人

NBA新賽季明天正式點燃戰火，兩支人氣球隊湖人隊和勇士隊將正面交鋒，但湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron Jam...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。