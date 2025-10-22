NBA／艾頓湖人首秀球權太少？ 唐西奇：我要多幫他一點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人新中鋒艾頓(5號)。 歐新社

湖人隊今天在開幕戰對決勇士隊，當家球星唐西奇（Luka Doncic）繳出43分12籃板9助攻的準大三元表現，新中鋒艾頓7投5中，拿下10分6籃板，有4失誤。唐西奇賽後談到艾頓（Deandre Ayton）的球權問題。

唐西奇是2018年選秀探花；艾頓則是狀元。過去許多中鋒和唐西奇配合都能打出好成績，因此有些球迷期待艾頓也能打出好表現。不過艾頓首秀表現普通，湖人最終也以10分之差輸球。據《OptaSTATS》統計，唐西奇成為史上首位開幕戰「40+10」球隊卻輸10分的球員。

雖然輸球，但艾頓賽後滿意球隊的表現，「我覺得我們防守有提升，今天我們仍團結在一起，沒被打垮，我很喜歡這點。」

唐西奇也對自己的防守感到滿意，「我覺得自己在防守端越來越好，努力讓自己更投入，並加強溝通。整體來說，打了41分鐘這點我很滿意。」

唐西奇談到艾頓時則說：「今天我沒給他足夠的球權，這是我的問題，我要多幫助他一點。」

比賽中唐西奇摸著鼠蹊部看起來不舒服，對此唐西奇表示，「應該沒什麼大問題，只是感覺有點不適，因為那時候我的屁股扭了一下。」

