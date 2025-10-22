NBA／火箭2OT輸雷霆 杜蘭特扛責：這兩球是輸球原因

NBA新球季開幕戰就是場二度延長激戰，最多握有12分領先的火箭隊沒能把握優勢，新加入的超級球星杜蘭特（Kevin Durant）將輸球攬到自己身上，自責罰球失手又犯滿，讓球隊以124：125敗給衛冕軍雷霆隊。

杜蘭特今天16投9中攻下23分，但正規賽最後9.5秒2罰僅1中，讓雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）最後2秒急停投進追平球，將比賽逼到延長賽。第二度延長賽最後關頭，火箭以124：123領先，亞歷山大單打造成杜蘭特犯規，剩下2.3秒的這次犯規不但讓杜蘭特畢業，亞歷山大2罰俱中後也將比分超前，讓領取冠軍戒的特別夜晚更加完美。

「我錯過這記罰球，然後最後犯規，我認為這兩球是我們輸球的原因。」杜蘭特坦言，最後關頭應該更冷靜，不該犯規讓亞歷山大有機會投進致勝罰球。

事實上，第一次延長賽杜蘭特抓下籃板後做出請求暫停的手勢，但被隊友森根（Alperen Sengun）阻止，當下裁判也沒響哨，讓現場超過1萬8千名球迷發出噓聲。亞歷山大認為，杜蘭特肯定有做出請求暫停的手勢，他說：「我認為裁判就是漏吹了，但這就是人生，人生會犯錯，然後要繼續向前。」

雖然開季首戰吞敗，森根認為杜蘭特的加入讓大家的工作變得更簡單，「隨著時間進行，我們會愈來愈好。」

杜蘭特則是對新隊友森根39分、11籃板和7助攻的表現大力稱讚，他也提到不能期待每場拉鋸戰自己都能投進關鍵球，但自己的加入可以紓解火箭隊友們的壓力，「有些夜晚，第四節會是我的時刻，有些晚上會是森根挺身而出，所以我們要做的就是準備妥當。」