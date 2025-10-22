聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／裁判解釋為何KD喊暫停沒技術犯規 SGA：這就是人生啊
新賽季開幕戰上演雷霆與火箭雙強對決，延長賽杜蘭特（Kevin Durant）亂喊暫停沒有被吹技術犯規，裁判賽後也解釋原因。
延長賽槍響前雙方平手，杜蘭特搶下籃板後做出暫停手勢，但火箭已無暫停可喊，所以按照規則應該判技術犯規，讓雷霆罰球。不過3位裁判都沒有響哨，雷霆球員與教練團抗議無效。不過雷霆還是在二度延長賽以1分之差險勝。
主裁判扎巴（Zach Zarba）賽後被問到沒有吹技術犯規的原因，他說：「3位裁判都沒有看到杜蘭特要求暫停的手勢，這就是為何我們沒給暫停的原因。」
雷霆隊「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）則強調，「杜蘭特絕對有喊暫停，大概喊了3次，嘴有喊、手勢也做了，只是裁判沒看到，這就是人生啊！」
🔥 《2025MLB季後賽》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言