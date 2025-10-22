NBA／裁判解釋為何KD喊暫停沒技術犯規 SGA：這就是人生啊

新賽季開幕戰上演雷霆與火箭雙強對決，延長賽杜蘭特（Kevin Durant）亂喊暫停沒有被吹技術犯規，裁判賽後也解釋原因。

延長賽槍響前雙方平手，杜蘭特搶下籃板後做出暫停手勢，但火箭已無暫停可喊，所以按照規則應該判技術犯規，讓雷霆罰球。不過3位裁判都沒有響哨，雷霆球員與教練團抗議無效。不過雷霆還是在二度延長賽以1分之差險勝。

主裁判扎巴（Zach Zarba）賽後被問到沒有吹技術犯規的原因，他說：「3位裁判都沒有看到杜蘭特要求暫停的手勢，這就是為何我們沒給暫停的原因。」

雷霆隊「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）則強調，「杜蘭特絕對有喊暫停，大概喊了3次，嘴有喊、手勢也做了，只是裁判沒看到，這就是人生啊！」