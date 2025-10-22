NBA／唐西奇43分贏不了勇士 柯瑞關鍵三分彈開幕戰退湖人

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
NBA新賽季今天正式點燃戰火，兩支人氣球隊湖人隊和勇士隊正面交鋒，但湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，唐西奇（Luka Doncic）狂轟43分外帶12籃板和9助攻，但「準大三元」表現擋不下勇士，柯瑞（Stephen Curry）讀秒階段的關鍵三分球率隊鎖定勝利，以119：109帶走勝利。

勇士首節取得28：22領先，第二節柯瑞進球後勇士優勢擴大到45：35，但接續超過3分半只靠柯瑞再拿4分，被湖人打出16：5的逆轉攻勢，靠波傑姆斯基（Brandin Podziemski）讀秒階段外線破網、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）最後1秒2罰俱中，才以55：54些微領先進入下半場。

巴特勒上半場10投俱中攻下勇士最高17分，柯瑞三分球6投2中拿14分；唐西奇（Luka Doncic）前兩節拿22分、7籃板、4助攻，里夫斯（Austin Reaves）12分。

第三節庫明加（Jonathan Kuminga）演出飆分秀，獨拿11分下助隊打出23：11的開節攻勢，三節打完領先擴大到90：79；決勝節湖人在唐西奇領軍下一度縮小分差到個位數，但柯瑞最後51秒飆進35呎的大號三分彈，澆熄湖人反撲氣燄，最終勇士就以119：109踢館成功。

柯瑞攻下23分，其中8罰都把握，巴特勒更是16罰俱中攻下勇士最高的31分，庫明加和希爾德（Buddy Hield）各17分；湖人以唐西奇43分最佳，里夫斯（Austin Reaves）26分、9助攻。

