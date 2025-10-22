NBA／「籃球之神」收藏界地位難撼動 喬丹新秀卡拍出8279萬寫紀錄

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的收藏價值再度刷新紀錄，美國拍賣公司《Goldin Auctions》近日宣布，一張喬丹的1986-87年Fleer系列新秀簽名卡，在私人交易中以高達270萬美元（約新台幣8279萬元）成交，創下喬丹「後期簽名卡」（aftermarket signature）史上最高成交價。

這張卡片經專業卡片鑑定機構《PSA》評定，卡相達9分、簽名為滿分10分，是目前市面上評價最頂級、同時也是已知成交價最高的喬丹新秀後期簽名卡。這筆交易打破了今年6月的紀錄，當時音樂人Pharrell Williams創立的拍賣平台「Joopiter」上，另一張相同評級喬丹卡以250萬美元售出。

《Goldin Auctions》創辦人Ken Goldin指出，喬丹作為籃球史上最具代表性的名字之一，他的新秀簽名卡象徵體育收藏品的巔峰。這次創紀錄的高額交易不僅顯示市場對他影響力的持續肯定，也反映後期簽名卡獲得了高度認可。

根據收藏資料庫Card Ladder統計，這張卡的成交價已並列喬丹球員卡史上第四高。而在PSA登錄的90張1986年Fleer喬丹簽名卡中，僅有6張卡相獲得滿分10分，4張達9分。市場專家預測，若未來出現PSA雙滿分（10/10）的版本，其價格勢必再創新高。

儘管已退役多年，喬丹的影響力仍深植收藏市場。今年8月，一張印有喬丹與已故球星Kobe Bryant比賽用球衣布料的2007-08 Upper Deck Exquisite系列「Logoman」雙人簽名卡，以高達1293萬2000美元（約新台幣3億9742萬元）拍出，成為史上最昂貴的球員卡，再次印證「籃球之神」在體育收藏界無可撼動的地位。