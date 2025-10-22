NBA／東區傷兵式微、西區老兵多 冠軍熱門當屬雷霆與金塊

NBA新賽季戰力，專家普遍看好衛冕軍雷霆衝擊二連霸！休賽期長約鎖定年輕核心就是雷霆最佳補強，鐵三角都還有進步空間，本季看點是長人霍姆格蘭開發出的進攻端，最強競爭者是同在西區的金塊，約基奇獲得帶隊以來最多的補強；上季東區最強的綠衫軍與溜馬倒下後，騎士與尼克誰衝出東區，似乎都難敵西區雷霆與金塊。

雷霆建立王朝

NBA從2019年以來，聯盟正式進入亂世，再沒有球隊能二連霸冠軍，甚至都沒有球隊能連兩年衝進總冠軍賽，期間，綠衫軍賽爾提克、金塊都因為陣中王牌日漸成熟、體系完整，被認為能像勇士、湖人建立王朝，但隨後都因為各種原因而落馬，但這次，也許球迷能見證新王朝建立。

新賽季在各隊夏季補強後，最具冠軍相的球隊正是衛冕軍雷霆，根據《官網》分析，雷霆的核心是年輕的鐵三角：大腦SGA、天賦怪霍姆格蘭、鋒線好手「JDub」威廉姆斯，有著穩定的體系、防守與默契，年度防守一陣的多爾特搭配卡魯索、華萊士的外圍防線，足以讓各家明星後場吃不消。

金塊是雷霆最大之敵

可怕的是雷霆還有持續進化的空間，去年雷霆最被詬病的包含半場進攻便秘問題、創造力僅仰賴SGA，若新賽季霍姆格蘭開發更犀利的進攻手段、JDub的持球能力提升，當雷霆武器庫不僅有SGA發起時，對手防守會更疲於奔命。

放眼整個聯盟，去年與雷霆鏖戰的金塊就是最可能阻擋連霸的挑戰者，過往金塊都仰賴著三核心、長期被戲稱打8人輪換，替補深度不足累死主將，休賽期送走小波特、解放了薪資，讓金塊有補強的操作空間，先是帶來防守與外線一把抓的強森，再補進球風契合的中鋒瓦藍丘納斯與多功能好手小哈德威，終於幫主將「小丑」約基奇找來助力，球隊眾志成城要爭冠。

老兵不死的西區列強

據外媒分析，戰力榜前段除了第一梯隊的雷霆與金塊，西區還有不少補強後的第二梯隊強權，幾乎都有老球星坐鎮，包含哈登率領的快艇、詹皇的湖人、迎來「KD」杜蘭特空降的火箭、以及柯瑞的勇士。

快艇除了雙星之外，休賽期一頓驚人的操盤，補進一票經驗充足的老將，解決深度問題，能阻擋快艇的只剩傷病；湖人有老詹皇就注定是季後賽勁旅，加上唐西奇組成的雙超巨陣容，不看防守、火力相當驚人；重建完畢的火箭就缺領袖，而杜蘭特就是解放球隊半場火力不足的關鍵，只是後場持球點是小隱憂；因為柯瑞與「士官長」巴特勒的存在，高齡勇士的經驗不容小覷。

至於連續殺進西決的灰狼就相對可惜，雖然主將「蟻人」愛德華茲持續進化，但在休賽期留不住後場大鎖NAW沃克，替補控球得仰賴新人，缺乏經驗與陣容深度讓灰狼想更進一步挑戰西區決賽，難度上升。

東區式微

至於東區近兩年的冠軍球隊：綠衫軍與溜馬都因主將傷病，缺乏競爭力，取而代之的第一梯隊是騎士與尼克，但專家普遍認為，這兩隊目前都僅有第二梯隊的戰力，難以突破西區雙雄雷霆與金塊。

東區戰績第一的騎士面臨陣容卡死，他們是唯一突破第二層硬上限的隊伍，若主將遇到傷病會缺乏彈性，而他們開季就遇到主力後場加蘭和射手斯特拉斯傷病，而季後賽軟手的外線也是騎士罩門；尼克的前景相對被看好，換帥後的尼克改採快打旋風，提升多進攻回合，但同時他們進攻當機時，唯一選擇就是王牌布朗森，替布朗森減壓，是季後賽突破的關鍵。

