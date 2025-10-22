快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

NBA／湖人不只詹姆斯受傷！德國長人因傷至少缺席2周

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊德國長人克萊柏。 路透
湖人隊德國長人克萊柏。 路透

湖人隊今天在主場與勇士隊展開例行賽開幕戰，賽前傳出壞消息，德國長人克萊柏（Maxi Kleber）遭遇腹斜肌拉傷將，將在兩周後重新評估狀況。

克萊柏今年2月因唐西奇 （Luka Doncic）交易案被獨行俠隊交易至湖人。自加盟湖人以來就不斷受傷勢所困，例行賽報銷，只有季後賽首輪G5上場5分鐘。

休賽季克萊柏訓練營初期又傷到股四頭肌，導致季前熱身賽只打1場，對國王隊出賽10分鐘，拿下3分2籃板，有2次失誤與4次犯規。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）表示，克萊柏有向他傾訴在洛杉磯的倒霉經歷，：「他告訴我『什麼都做對了，照顧好自己、睡眠充足、注意飲食、積極訓練。』但這兩季就是接二連三被傷病纏上。我真的替他感到難過，不過我很慶幸這只是短期傷勢，我相信幾周後他能回來幫助球隊。」

湖人今天開幕戰少了克萊柏之外，４０歲老將詹姆斯（LeBron James）也坐骨神經痛，預計1至2周後重新評估，新秀蒂埃羅（Adou Thiero）動左膝手術復原中。

湖人 LeBron James

相關新聞

NBA／開幕戰就打到2OT！雷霆領戒夜SGA逆轉有KD的火箭

NBA新賽季今天點燃戰火，第一場比賽衛冕軍雷霆隊和火箭隊就激戰到二度延長賽，雷霆克服最多12分落後劣勢，上季包辦年度MV...

NBA／76人一喜一憂！安比德開幕戰傷癒回歸但依舊沒喬治

費城76人在開幕戰前迎來好消息，當家中鋒安比德（Joel Embiid）已經完全從左膝傷勢康復，名字也從傷兵名單上消失，確定可在明天（23日）作客波士頓塞爾蒂克的開幕戰登場；不過壞消息是喬治（Paul George）等3人依舊缺陣。

NBA／湖人不只詹姆斯受傷！德國長人因傷至少缺席2周

湖人隊今天在主場與勇士隊展開例行賽開幕戰，賽前傳出壞消息，德國長人克萊柏（Maxi Kleber）遭遇腹斜肌拉傷將，將在兩周後重新評估狀況。 克萊柏今年2月因唐西奇 （Luka Doncic）交

NBA／勇士中鋒霍福特新賽季不打背靠背 至少缺席8場

勇士隊休賽季失去魯尼（Kevon Looney），補進更全能的39歲中鋒霍福特（Al Horford），但新賽季霍福特不會打任何背靠背比賽。 勇士總教練柯爾（Steve Kerr）宣布霍福特新賽

NBA／新賽季各隊陣容公布 135名國際球員創歷年新高

NBA新賽季即將於當地時間今天開打，各隊開季球員名單顯示，本季共有135名在美國境外出生的國際球員，人數創歷年新高，他們...

NBA／2022梯新秀續約金額一覽 伊森等12人未達成協議

火箭前鋒伊森（Tari Eason）未能在美東時間週一下午6點前，與球隊達成新秀合約延長協議，成為2022屆新秀中未完成續約的12名球員之一。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charan

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。