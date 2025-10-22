NBA／湖人不只詹姆斯受傷！德國長人因傷至少缺席2周

湖人隊今天在主場與勇士隊展開例行賽開幕戰，賽前傳出壞消息，德國長人克萊柏（Maxi Kleber）遭遇腹斜肌拉傷將，將在兩周後重新評估狀況。

克萊柏今年2月因唐西奇 （Luka Doncic）交易案被獨行俠隊交易至湖人。自加盟湖人以來就不斷受傷勢所困，例行賽報銷，只有季後賽首輪G5上場5分鐘。

休賽季克萊柏訓練營初期又傷到股四頭肌，導致季前熱身賽只打1場，對國王隊出賽10分鐘，拿下3分2籃板，有2次失誤與4次犯規。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）表示，克萊柏有向他傾訴在洛杉磯的倒霉經歷，：「他告訴我『什麼都做對了，照顧好自己、睡眠充足、注意飲食、積極訓練。』但這兩季就是接二連三被傷病纏上。我真的替他感到難過，不過我很慶幸這只是短期傷勢，我相信幾周後他能回來幫助球隊。」

湖人今天開幕戰少了克萊柏之外，４０歲老將詹姆斯（LeBron James）也坐骨神經痛，預計1至2周後重新評估，新秀蒂埃羅（Adou Thiero）動左膝手術復原中。