NBA／76人一喜一憂！安比德開幕戰傷癒回歸但依舊沒喬治

費城76人在開幕戰前迎來好消息，當家中鋒安比德（Joel Embiid）已經完全從左膝傷勢康復，名字也從傷兵名單上消失，確定可在明天（23日）作客波士頓塞爾蒂克的開幕戰登場；不過壞消息是喬治（Paul George）等3人依舊缺陣。

安比德上個賽季只出賽19場就因傷報銷，但經過休賽季的長期復健與調整後，他已在季前熱身賽展現出不錯狀態，最後一場熱身賽面對明尼蘇達灰狼攻下14分7籃板8助攻，身手與傳導能力依舊。

76人隊球星喬治。 美聯社

不過，76人也同時傳出壞消息，「PG」喬治因左膝手術後恢復中，確定無法出賽；瓦特佛（Trendon Watford）（左腿後肌緊繃）和新秀麥肯（Jared McCain）（右手拇指手術後復原）同樣可能因傷缺陣。喬治與瓦特佛近期雖然已恢復訓練，但熱身賽仍不見他們出賽，顯見付出還需要一段時間。

對手塞爾蒂克方面，「雙探花」也未能健康出賽，泰托姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱傷勢將長期缺陣，就連布朗（Jaylen Brown）也因為左腿後肌拉傷出賽存疑。