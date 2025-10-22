NBA／開幕戰就打到2OT！雷霆領戒夜SGA逆轉有KD的火箭

NBA新賽季今天點燃戰火，第一場比賽衛冕軍雷霆隊和火箭隊就激戰到二度延長賽，雷霆克服最多12分落後劣勢，上季包辦年度MVP和總冠軍賽MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）正規賽最後2秒投進追平球，二度延長賽再包辦全隊最後5分，助隊驚濤駭浪中以125：124守護主場勝利。

正規賽火箭首節取得30：27領先，半場打完也握有57：51領先，但下半場優勢消弭，儘管讀秒階段火箭兩大球星挺身而出，先是森根（Alperen Sengun）進球助隊回到1分領先，最後9.5秒杜蘭特（Kevin Durant）出手造成犯規，但他2罰僅1中，雷霆則是在亞歷山大在最後2秒急停投進追平球。火箭暫停後最後一擊由森根操刀，他在罰球線附近接到球但出手落空，讓比賽104：104進入延長賽。

霍姆葛倫（Chet Holmgren）延長賽外線率先進球讓雷霆取得3分領先，第四節攻下12分的亞歷山大山大也追加外線，6分領先成雷霆單場領先最多的時刻。森根進球為火箭止血，但亞歷山大中距離再破網，史密斯（Jabari Smith Jr.）的底角外線雖讓火箭將分差縮小到2分，霍姆葛倫又飆進關鍵外線，但奧柯吉（Josh Okogie）為火箭罰進2分，森根自投自搶最後8.8秒再補進追平球，115：115雙方再平手。

亞歷山大有機會的絕殺出手沒把握，比賽進入二度延長。

亞歷山大今天砍進35分，在領戒夜率雷霆歷經2OT才險勝火箭。 路透

二度延長由森根罰球得分先開張，史密斯外線破網讓火箭取得119：116領先，但亞歷山大和華勒斯（Cason Wallace）的進球為雷霆續命，亞歷山大最後59秒更助隊122：122再追平。倒數32.6秒，亞歷山大再上罰球線，第一罰失手，第二罰雖進球但森根最後11秒籃下進球讓火箭1分反超，最後2.3秒亞歷山大單打造成杜蘭特犯滿，他兩罰俱中後火箭最後一擊失手，讓雷霆以125：124打下血戰勝利。

亞歷山大攻下雷霆最高的35分，霍姆葛倫28分也是贏球功臣；森根攻下全場最高39分，出賽49分鐘也是全場最高，另有11籃板和7助攻，犯滿的杜蘭特23分、9籃板。

雷霆主場開幕戰舉行領冠軍戒儀式。 美聯社