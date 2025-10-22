NBA／勇士中鋒霍福特新賽季不打背靠背 至少缺席8場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士39歲中鋒霍福特。 美聯社
勇士隊休賽季失去魯尼（Kevon Looney），補進更全能的39歲中鋒霍福特（Al Horford），但新賽季霍福特不會打任何背靠背比賽。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）宣布霍福特新賽季不會參加任何背靠背，「這是我們每周都討論的事情，球員健康和表現的副總裁塞萊布里尼（Rick Celebrini）我以及球員共同討論，我們有計畫，但也可能被突發狀況打亂，不過我們肯定會每週規劃。」

勇士本季有8場背靠背，因此霍福特預計會缺陣8場。

勇士過去經常使用格林（Draymond Green）擔任小球中鋒，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）與荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）也是可用之兵。

