NBA／新賽季各隊陣容公布 135名國際球員創歷年新高

NBA新賽季即將於當地時間今天開打，各隊開季球員名單顯示，本季共有135名在美國境外出生的國際球員，人數創歷年新高，他們來自43個國家，追平歷年紀錄，其中歐洲球員多達71人，為歷來最多。

美國職籃NBA全聯盟30隊開季名單都至少有一位國際球員，預計不久後將敲定全明星賽新賽制，由美國本土球員對決國際球員。

NBA過去7屆例行賽最有價值球員（MVP）均由國際球員獲得，上賽季MVP為來自加拿大的奧克拉荷馬雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），他不僅率隊奪冠，更拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。

此外，塞爾維亞出生的丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）奪得3次MVP、來自希臘的密爾瓦基公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）2次，喀麥隆出生的費城76人中鋒安比德（Joel Embiid）則是1次。

值得注意的是，安比德已歸化為美國公民，而且擁有法國與美國雙重國籍，但他2024年選擇代表美國出征，助美國男籃在巴黎奧運摘金。

根據美聯社，NBA正與國際籃球總會（FIBA）商討在歐洲建立新聯盟的可能性，這項計畫最快可能於2027年實現。

NBA總裁席佛（Adam Silver）上月曾表示，他認為歐洲籃球現況非常出色，擁有自己的傳統，可望將具有NBA風格的聯盟引進歐洲，將籃球運動推向另一個層次。