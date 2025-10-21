NBA／新賽季各隊陣容公布 135名國際球員創歷年新高
NBA新賽季即將於當地時間今天開打，各隊開季球員名單顯示，本季共有135名在美國境外出生的國際球員，人數創歷年新高，他們來自43個國家，追平歷年紀錄，其中歐洲球員多達71人，為歷來最多。
美國職籃NBA全聯盟30隊開季名單都至少有一位國際球員，預計不久後將敲定全明星賽新賽制，由美國本土球員對決國際球員。
NBA過去7屆例行賽最有價值球員（MVP）均由國際球員獲得，上賽季MVP為來自加拿大的奧克拉荷馬雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），他不僅率隊奪冠，更拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。
此外，塞爾維亞出生的丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）奪得3次MVP、來自希臘的密爾瓦基公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）2次，喀麥隆出生的費城76人中鋒安比德（Joel Embiid）則是1次。
值得注意的是，安比德已歸化為美國公民，而且擁有法國與美國雙重國籍，但他2024年選擇代表美國出征，助美國男籃在巴黎奧運摘金。
根據美聯社，NBA正與國際籃球總會（FIBA）商討在歐洲建立新聯盟的可能性，這項計畫最快可能於2027年實現。
NBA總裁席佛（Adam Silver）上月曾表示，他認為歐洲籃球現況非常出色，擁有自己的傳統，可望將具有NBA風格的聯盟引進歐洲，將籃球運動推向另一個層次。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言