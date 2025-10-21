NBA／2022梯新秀續約金額一覽 伊森等12人未達成協議
火箭前鋒伊森（Tari Eason）未能在美東時間週一下午6點前，與球隊達成新秀合約延長協議，成為2022屆新秀中未完成續約的12名球員之一。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，伊森將在下個休賽季成為受限自由球員。
原本外界普遍看好伊森能順利續約，尤其是在火箭日前剛與杜蘭特（Kevin Durant）完成為期兩年9000萬美元的續約合約後，球團看似希望穩定核心陣容。不過雙方在談判過程中仍未能縮小分歧，查拉尼亞指出，這次協商「涉及多個層面，情況相當複雜」。
目前伊森的預估「合格報價（Qualifying Offer）」為800萬美元，但這項金額可能依下季出賽與先發條件而有所上調。
2022梯新秀未完成續約的球員與其預估合格報價
艾維（Jaden Ivey，活塞）：1,340萬美元
馬瑟倫（Bennedict Mathurin，溜馬）：1,230萬美元
索漢（Jeremy Sochan，馬刺）：960萬美元
傑恩（Ousmane Dieng，雷霆）：910萬美元
杜倫（Jalen Duren，活塞）：900萬美元
阿巴吉（Ochai Agbaji，暴龍）：890萬美元
威廉斯（Mark Williams，太陽）：880萬美元
伊森（Tari Eason，火箭）：800萬美元
泰瑞（Dalen Terry，公牛）：770萬美元
布蘭漢（Malaki Branham，巫師）：710萬美元
凱斯勒（Walker Kessler，爵士）：710萬美元
華森（Peyton Watson，金塊）：650萬美元
休賽季已完成續約的2022梯新秀
威廉斯（Jalen Williams，雷霆）：5年2.87億美元
班凱羅（Paolo Banchero，魔術）：5年2.39億美元
霍姆格倫（Chet Holmgren，雷霆）：5年2.4億美元
穆雷（Keegan Murray，國王）：5年1.4億美元
丹尼爾斯（Dyson Daniels，鵜鶘）：4年1億美元
史密斯（Jabari Smith，火箭）：5年1.22億美元
布勞恩（Christian Braun，金塊）：5年1.25億美元
夏普（Shaedon Sharpe，拓荒者）：4年9,000萬美元
約維奇（Nikola Jovic，熱火）：4年6,240萬美元
奈史密斯（Aaron Nesmith，溜馬）：2年4,000萬美元
格林（AJ Green，公鹿）：4年4,500萬美元
