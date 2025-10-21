快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

NBA／2022梯新秀續約金額一覽 伊森等12人未達成協議

聯合新聞網／ 綜合外電報導
伊森未能與火箭達成續約協議。 美聯社
伊森未能與火箭達成續約協議。 美聯社

火箭前鋒伊森（Tari Eason）未能在美東時間週一下午6點前，與球隊達成新秀合約延長協議，成為2022屆新秀中未完成續約的12名球員之一。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，伊森將在下個休賽季成為受限自由球員。

原本外界普遍看好伊森能順利續約，尤其是在火箭日前剛與杜蘭特（Kevin Durant）完成為期兩年9000萬美元的續約合約後，球團看似希望穩定核心陣容。不過雙方在談判過程中仍未能縮小分歧，查拉尼亞指出，這次協商「涉及多個層面，情況相當複雜」。

目前伊森的預估「合格報價（Qualifying Offer）」為800萬美元，但這項金額可能依下季出賽與先發條件而有所上調。

2022梯新秀未完成續約的球員與其預估合格報價

艾維（Jaden Ivey，活塞）：1,340萬美元

馬瑟倫（Bennedict Mathurin，溜馬）：1,230萬美元

索漢（Jeremy Sochan，馬刺）：960萬美元

傑恩（Ousmane Dieng，雷霆）：910萬美元

杜倫（Jalen Duren，活塞）：900萬美元

阿巴吉（Ochai Agbaji，暴龍）：890萬美元

威廉斯（Mark Williams，太陽）：880萬美元

伊森（Tari Eason，火箭）：800萬美元

泰瑞（Dalen Terry，公牛）：770萬美元

布蘭漢（Malaki Branham，巫師）：710萬美元

凱斯勒（Walker Kessler，爵士）：710萬美元

華森（Peyton Watson，金塊）：650萬美元

休賽季已完成續約的2022梯新秀

威廉斯（Jalen Williams，雷霆）：5年2.87億美元

班凱羅（Paolo Banchero，魔術）：5年2.39億美元

霍姆格倫（Chet Holmgren，雷霆）：5年2.4億美元

穆雷（Keegan Murray，國王）：5年1.4億美元

丹尼爾斯（Dyson Daniels，鵜鶘）：4年1億美元

史密斯（Jabari Smith，火箭）：5年1.22億美元

布勞恩（Christian Braun，金塊）：5年1.25億美元

夏普（Shaedon Sharpe，拓荒者）：4年9,000萬美元

約維奇（Nikola Jovic，熱火）：4年6,240萬美元

奈史密斯（Aaron Nesmith，溜馬）：2年4,000萬美元

格林（AJ Green，公鹿）：4年4,500萬美元

相關新聞

NBA／「受不了詹皇假掰樣」 美記者爆料衛少聽他講話翻白眼

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前拒絕幫球迷簽湖人隊球衣引發討論，他與詹姆斯（LeBron James）不和傳聞也流傳已久。如今《The Ringer》記者威茲曼（Yaron We

NBA／自認場上很少被噴垃圾話 SGA：我沒做任何讓人想嗆的事

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在上個賽季席捲全聯盟，不僅勇奪得分王和年度MVP，更以FMVP之姿率領球隊奪冠，正式奠定自己聯盟頂級球星的至高地位。 儘管亞

NBA／2022梯新秀續約金額一覽 伊森等12人未達成協議

火箭前鋒伊森（Tari Eason）未能在美東時間週一下午6點前，與球隊達成新秀合約延長協議，成為2022屆新秀中未完成續約的12名球員之一。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charan

NBA／勇湖大戰開幕戰詹姆斯缺陣 唐西奇：是硬仗但很興奮

NBA新賽季明天正式點燃戰火，兩支人氣球隊湖人隊和勇士隊將正面交鋒，但湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron Jam...

NBA／溫班亞瑪長高達226公分 笑談身高話題「已是無聊老梗」

馬刺當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）憑藉驚人的身高優勢與罕見的體能條件，被視為NBA歷史上最具天賦的球員之一。不過，關於他「究竟有多高」的話題，始終在籃球圈內引發熱議。 對

NBA／圍剿雷霆！休賽期驗收暑假作業 西區列強拚軍備競賽 

NBA新賽季即將點燃戰火，各隊準備驗收暑假作業，西區列強軍備競賽！總合外媒分析，聯盟補強較為積極的隊伍普遍來自西區，包含狀元加盟的獨行俠、補強深度的金塊、以及換來杜蘭特（Kevin Durant）的火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。