NBA／2022梯新秀續約金額一覽 伊森等12人未達成協議

火箭前鋒伊森（Tari Eason）未能在美東時間週一下午6點前，與球隊達成新秀合約延長協議，成為2022屆新秀中未完成續約的12名球員之一。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，伊森將在下個休賽季成為受限自由球員。

原本外界普遍看好伊森能順利續約，尤其是在火箭日前剛與杜蘭特（Kevin Durant）完成為期兩年9000萬美元的續約合約後，球團看似希望穩定核心陣容。不過雙方在談判過程中仍未能縮小分歧，查拉尼亞指出，這次協商「涉及多個層面，情況相當複雜」。

目前伊森的預估「合格報價（Qualifying Offer）」為800萬美元，但這項金額可能依下季出賽與先發條件而有所上調。

2022梯新秀未完成續約的球員與其預估合格報價

艾維（Jaden Ivey，活塞）：1,340萬美元 馬瑟倫（Bennedict Mathurin，溜馬）：1,230萬美元 索漢（Jeremy Sochan，馬刺）：960萬美元 傑恩（Ousmane Dieng，雷霆）：910萬美元 杜倫（Jalen Duren，活塞）：900萬美元 阿巴吉（Ochai Agbaji，暴龍）：890萬美元 威廉斯（Mark Williams，太陽）：880萬美元 伊森（Tari Eason，火箭）：800萬美元 泰瑞（Dalen Terry，公牛）：770萬美元 布蘭漢（Malaki Branham，巫師）：710萬美元 凱斯勒（Walker Kessler，爵士）：710萬美元 華森（Peyton Watson，金塊）：650萬美元

休賽季已完成續約的2022梯新秀