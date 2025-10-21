NBA／勇湖大戰開幕戰詹姆斯缺陣 唐西奇：是硬仗但很興奮

NBA新賽季明天正式點燃戰火，兩支人氣球隊湖人隊和勇士隊將正面交鋒，但湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，唐西奇（Luka Doncic）坦言，面對柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士，已經有硬仗的心理準備。

「當然要對決柯瑞讓人非常興奮。」唐西奇今天訓練後受訪提到，面對勇士肯定是場不好打的比賽，「我不知道這是否算世仇，但當然是場讓人興奮的比賽。」

「勇湖大戰」是上季的耶誕大戰戲碼，當時詹姆斯繳出31分、10助攻成績率湖人奪勝，柯瑞也以38分表現分庭抗禮；兩位當家球星2015到18賽季更領銜在總冠軍賽連4度碰頭，當時效力騎士隊的詹姆斯只有2016年封王。

湖人教頭瑞迪克提到，柯瑞和詹姆斯的對決一直都很精彩，上一季的對決也有許多精彩比賽，能身處其中是很酷的事情。不過今年詹姆斯缺席開幕戰，唐西奇成為湖人當然焦點，但他認為自己沒有需要特別做什麼。

「我就是試著去贏下每一場比賽，當然沒有詹姆斯會很難打，但當他準備回歸，他對我們會有很大幫助。」唐西奇說。

柯瑞自然也是明天開幕戰的焦點球員，唐西奇表示自己一直很尊敬這位名人堂等級射手，「身為對手，要守住他是非常困難的事情，他隨時都在移動，他可以在任何位置出手，所以我覺得是很困難，同時又感到興奮，能和這樣的選手過招讓人非常興奮。」