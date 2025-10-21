NBA／溫班亞瑪長高達226公分 笑談身高話題「已是無聊老梗」

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪。 路透社
馬刺當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）憑藉驚人的身高優勢與罕見的體能條件，被視為NBA歷史上最具天賦的球員之一。不過，關於他「究竟有多高」的話題，始終在籃球圈內引發熱議。

對此，溫班亞瑪本人坦言，早已對這話題感到厭倦。「我不能說我喜歡這個話題，」他在受訪時表示，「但多年下來，這對我而言已經成了一個『無關緊要的話題』，因為我認為自己有更多有趣的地方值得被關注。」

根據最新的官方測量數據，溫班亞瑪在2025-26賽季開打前再度長高，目前身高為7呎5吋（約226公分），比去年又增高近5公分。不過，根據《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）爆料，他實際上可能更高，甚至接近7呎7吋（約231公分）。

「他菜鳥年被列為7呎3吋，那根本是假的，」溫德霍斯特在節目《NBA Today》中透露，「實際上他當時大約就有7呎5吋。現在官方寫的是7呎5吋，但我認為他可能已經接近7呎7吋。」

若以官方數據計算，溫班亞瑪目前是全NBA最高的球員，同時名列聯盟史上第7至第10高之間；若他的身高真的達到231公分，將追平NBA歷史最高的紀錄，與喬穆瑞森（Gheorghe Muresan）及寶兒（Manute Bol）並列史上第一高。

上季，這位法國長人平均每場貢獻24.3分、11.0籃板、3.7助攻與3.8阻攻，展現全方位實力。不過他在季末因右肩血栓提前報銷，歷經數個月休養後，如今終於獲得出賽允許。

準備迎接自己在NBA的第3個賽季，溫班亞瑪目標不只是刷新數據，更要帶領馬刺重返季後賽舞台。

