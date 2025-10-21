快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／灰熊傑洛米趕不上開幕戰 莫蘭特領軍沒問題

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
灰熊隊傑洛米(右)。美聯社
灰熊隊傑洛米(右)。美聯社

NBA新賽季明天點燃戰火，灰熊隊的好消息是當家球星莫蘭特（Ja Morant）開幕戰出賽沒問題，不過傑洛米（Ty Jerome）熱身賽最終戰小腿扭傷，球隊宣布至少要休息一個月。

莫蘭特因腳踝扭傷進入每周觀察名單，不過檢查結果確定他開幕戰可以出賽。灰熊將於台灣時間周四迎接新賽季首戰，對手是鵜鶘隊。

擁有傑出體能條件的莫蘭特，上季有場均23.2分、7.3助攻表現，但因傷勢影響只出賽了50場。除了2019到20的菜鳥球季出賽67場，接續5個賽季莫蘭特出賽數都不到65場，2023到24賽季更只打了9場。

灰熊極度需要健康的莫蘭特和傑克森（Jaren Jackson Jr.），畢竟除了傑洛米要休息一個月，替補控衛小皮本（Scotty Pippen Jr.）近期左腳大拇指動刀，至少要缺席3個月；禁區大將周志豪則是在季外動了腳踝手術，長人克拉克（Brandon Clarke）也在休賽期訓練出現膝關節滑膜炎，要接受關節鏡手術治療，開季前幾周無法上陣。

由於4名球員長期受傷勢所苦，灰熊成為新賽季第一支可申請傷病球員特例的球隊。

延伸閱讀

NBA／「受不了詹皇假掰樣」 美記者爆料衛少聽他講話翻白眼

NBA／自認場上很少被噴垃圾話 SGA：我沒做任何讓人想嗆的事

NBA／年薪幾乎翻倍 奈史密斯獲溜馬2年12.4億續約

NBA／帶傷助雷霆奪冠再動刀 威廉斯開幕戰確定缺席

相關新聞

NBA／「受不了詹皇假掰樣」 美記者爆料衛少聽他講話翻白眼

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前拒絕幫球迷簽湖人隊球衣引發討論，他與詹姆斯（LeBron James）不和傳聞也流傳已久。如今《The Ringer》記者威茲曼（Yaron We

NBA／自認場上很少被噴垃圾話 SGA：我沒做任何讓人想嗆的事

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在上個賽季席捲全聯盟，不僅勇奪得分王和年度MVP，更以FMVP之姿率領球隊奪冠，正式奠定自己聯盟頂級球星的至高地位。 儘管亞

NBA／圍剿雷霆！休賽期驗收暑假作業 西區列強拚軍備競賽 

NBA新賽季即將點燃戰火，各隊準備驗收暑假作業，西區列強軍備競賽！總合外媒分析，聯盟補強較為積極的隊伍普遍來自西區，包含狀元加盟的獨行俠、補強深度的金塊、以及換來杜蘭特（Kevin Durant）的火

NBA／灰熊傑洛米趕不上開幕戰 莫蘭特領軍沒問題

NBA新賽季明天點燃戰火，灰熊隊的好消息是當家球星莫蘭特（Ja Morant）開幕戰出賽沒問題，不過傑洛米（Ty Jer...

NBA／年薪幾乎翻倍 奈史密斯獲溜馬2年12.4億續約

上季東區冠軍賽首戰上演不可思議三分秀的溜馬隊前鋒奈史密斯（Aaron Nesmith），開季前確定和溜馬續約，新合約是2...

NBA／帶傷助雷霆奪冠再動刀 威廉斯開幕戰確定缺席

衛冕軍雷霆隊明天將迎接新賽季開幕戰，但前鋒威廉斯（Jalen Williams）確定無法出戰火箭隊，他季外動了右手腕手術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。