NBA／灰熊傑洛米趕不上開幕戰 莫蘭特領軍沒問題

NBA新賽季明天點燃戰火，灰熊隊的好消息是當家球星莫蘭特（Ja Morant）開幕戰出賽沒問題，不過傑洛米（Ty Jerome）熱身賽最終戰小腿扭傷，球隊宣布至少要休息一個月。

莫蘭特因腳踝扭傷進入每周觀察名單，不過檢查結果確定他開幕戰可以出賽。灰熊將於台灣時間周四迎接新賽季首戰，對手是鵜鶘隊。

擁有傑出體能條件的莫蘭特，上季有場均23.2分、7.3助攻表現，但因傷勢影響只出賽了50場。除了2019到20的菜鳥球季出賽67場，接續5個賽季莫蘭特出賽數都不到65場，2023到24賽季更只打了9場。

灰熊極度需要健康的莫蘭特和傑克森（Jaren Jackson Jr.），畢竟除了傑洛米要休息一個月，替補控衛小皮本（Scotty Pippen Jr.）近期左腳大拇指動刀，至少要缺席3個月；禁區大將周志豪則是在季外動了腳踝手術，長人克拉克（Brandon Clarke）也在休賽期訓練出現膝關節滑膜炎，要接受關節鏡手術治療，開季前幾周無法上陣。

由於4名球員長期受傷勢所苦，灰熊成為新賽季第一支可申請傷病球員特例的球隊。