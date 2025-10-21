NBA／圍剿雷霆！休賽期驗收暑假作業 西區列強拚軍備競賽 

NBA新賽季即將點燃戰火，各隊準備驗收暑假作業，西區列強軍備競賽！總合外媒分析，聯盟補強較為積極的隊伍普遍來自西區，包含狀元加盟的獨行俠、補強深度的金塊、以及換來杜蘭特（Kevin Durant）的火箭等，連籌碼有限的快艇都盡可能補強，皆是為了向衛冕軍雷霆發起挑戰；東區補強相對保守，僅亞特蘭大老鷹做出3筆重磅補強，在質與量皆獲肯定。

20225-26年新賽季本周打響戰火，也來到各隊驗收暑假作業的時刻，參考各隊薪資相關數據，多達27隊超過薪資上限，其中有12隊總額超過豪華稅線、未達豪華稅的也有11隊觸發第一層硬上限，面臨難以補強的情況，但這更考驗管理層的操盤手段。

其中，衛冕軍雷霆就是罕見未觸發硬上限的強權，善用長年囤積的選秀籤補強、年輕的陣容結構、合理的薪資控制，總總條件下讓雷霆雖沒補強，但長約綁下年輕核心霍姆葛倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams），也獲外媒認可的「以不變應萬變」。

為了拉下王者雷霆，其他西區挑戰者們的補強就非常競爭、堪比軍備競賽。綜合《外媒》分析，西區有多支球隊做出令人印象深刻的休賽期補強，其中以獨行俠、金塊與火箭最為亮眼。

獨行俠光是用狀元籤拿下天賦傲人的佛雷格（Cooper Flagg）就是一大補強，網羅羅素（D'Angelo Russell）暫時頂替厄文（Kyrie Irving）受傷期，等待厄文回歸，新獨行俠三劍客會掀起西區風暴。

上賽季與雷霆大戰7場憾敗的金塊，今年回應了一哥「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）的要求，進行大規模的補強也備受肯定。

金塊透過交易釋放薪資空間、同時取得有外線的側翼好手強森（Cameron Johnson），接著在自由市場網羅小哈德威（Tim Hardaway Jr.）等人補深度，並與國王交易拿到戰術體系很搭的中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），不僅幫約柯奇找替補，也增加了雙塔戰術的選項，武器庫變多的金塊在新管理層的接手下，欣欣向榮。

火箭則是引爆休賽期的隊伍，上賽季排西區第二的火箭原先已有頂尖的鋒線群與防守戰力，休賽期更放大這兩項優勢，在自由市場簽下芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）鞏固鋒線防守，更在驚天交易換來杜蘭特，補足持球火力與高位持球的需求，雖然先簽後換卡佩拉（Clint Capela）的操作有些多餘，但整體交易思路還是備受肯定的。

快艇面對選秀籤不足、薪資壓力大的情況，本來被認為籌碼難以進行大量操作，但總管法蘭克（Lawrence Frank）展現年度最佳總管的身手，招募來後場球星比爾（Bradley Beal）、老將控衛保羅（Chris Paul）、禁區老將洛培茲（Brook Lopez），交易換到多功能鋒線好手柯林斯（John Collins），在不影響核心陣容為前提，盡力提升快艇的替補深度，經驗豐富的後場是今夏最大成功操盤。

反觀東區補強積極度與西區大相徑庭，即便強權如塞爾蒂克、溜馬都遭遇主將傷病打擊，有機會上位的球隊補強仍偏保守，據外媒分析，東區補強較獲肯定的僅有老鷹與魔術。

老鷹新總管薩萊（Onsi Saleh）做盡了所能做的，3筆關鍵補強都非常精確，透過交易換到「KP」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、簽換獲得側翼悍將亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、自由市場簽下神射手肯納德（Luke Kennard），讓老鷹戰力完整性大升級。

魔術也算是東區有機會竄出頭的新興列強，他們重建進度比預期快，恰逢東區強權出狀況，決定拼一把，砸出4張首輪籤換來灰熊球星貝恩（Desmond Bane），再網羅太陽的瓊斯（Tyus Jones），這兩名後衛都是外線火力強大的球員，非常適合魔術當前體系，被多名籃球界人士評為「新賽季最可能進步的球隊」。