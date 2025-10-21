NBA／「受不了詹皇假掰樣」 美記者爆料衛少聽他講話翻白眼

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前拒絕幫球迷簽湖人隊球衣引發討論，他與詹姆斯（LeBron James）不和傳聞也流傳已久。如今《The Ringer》記者威茲曼（Yaron Weitzman）推出新書，內容提到衛少無法接受詹皇的「虛偽」。

威茲曼在《好萊塢式結局：勒布朗湖人的夢想與戲劇》中提到，衛斯特布魯克早就知道詹皇很會「自我包裝」，例如詹皇曾經聲稱最愛的電影是《教父》，但在記者會上卻說不出任何一句台詞。詹皇曾帶著《馬爾科姆X自傳》走進媒體室，被問到重點時卻結巴。布萊恩（Kobe Bryant）砍下81分當晚，詹皇聲稱自己早就預測布萊恩會砍70分，成為網路迷因。

有一天湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）說，今天會邀請特別嘉賓造訪，這天的嘉賓是影帝威爾史密斯（Will Smith），當時史密斯名聲不佳，因為奧斯卡頒獎禮掌摑事件才過6個月。

當佩林卡準備迎接史密斯進來時，詹皇突然起身說：「你們處理吧。」隨即從後門離開。戴維斯（Anthony Davis）也站起來跟著離開。

其他球員愣住，衛斯特布魯克問：「所以我們也走嗎？」隊友貝佛利（Patrick Beverley）回答，「不行，我們得留下。」衛少再問：「什麼意思？」貝佛利說：「那兩人想怎樣都行，他們拿過冠軍。」

最後總教練漢姆（Darvin Ham）把詹皇和戴維斯叫回來，史密斯受到熱烈歡迎，大談新片《Emancipation》講克服逆境的故事，還開幾個玩笑活絡氣氛，最後開放提問，詹皇第一個回答，一直問問題，原本30分鐘的活動被拖成1小時。

衛斯特布魯克邊吃水果邊搖頭，聽到詹皇開口就翻白眼，活動結束後，他低聲對隊友說：「我受不了那種假掰的樣子，我真的不行。」隔天湖人社群帳號貼出與史密斯的合照。照片裡史密斯手舉印有自己名字的湖人球衣，所有人都笑容燦爛，只有衛斯特布魯克眉頭緊皺，面露不悅。