NBA／年薪幾乎翻倍 奈史密斯獲溜馬2年12.4億續約

上季東區冠軍賽首戰上演不可思議三分秀的溜馬隊前鋒奈史密斯（Aaron Nesmith），開季前確定和溜馬續約，新合約是2年4040萬美元（約12.4億台幣），幾乎是原本合約的兩倍。

奈史密斯的經紀人林德曼（Mike Lindeman）先和美國《ESPN》透露這筆續約消息，奈史密斯在續約截止日前獲得這紙新合約，還附帶交易保證金。

溜馬上季打進總冠軍戰，奈史密斯扮演重要角色，他23場季後賽全部先發，防守上幾乎都負責鎖死對手重點球員，像是雷霆隊威廉斯（Jalen Williams）、金塊隊布勞恩（Jalen Brunson）、公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和騎士隊葛蘭特（Darius Garland）；進攻端他三分球命中率高達4成92，是聯盟季後賽至少100次外線出手的最高命中率締造者。

26歲的奈史密斯上季和溜馬簽下3年合約，年薪約1100萬美元，本來還有兩年合約要走，不過隨著上季打出突破性表現，包括命中率、外線命中率和破9成的罰球命中率都寫下生涯新高，讓溜馬提前端出新約留人。