NBA／帶傷助雷霆奪冠再動刀 威廉斯開幕戰確定缺席

衛冕軍雷霆隊明天將迎接新賽季開幕戰，但前鋒威廉斯（Jalen Williams）確定無法出戰火箭隊，他季外動了右手腕手術，目前仍在恢復階段。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）對威廉斯的歸期一直沒給明確答案，僅表示子弟兵「進步中」，且復健有「按照計畫」進行。

威廉斯去年入選年度第三隊和年度防守第二隊，他早在美國時間4月9日就傷到手腕，右手腕舟月韌帶完全撕裂，但為爭冠延後動刀。季後賽期間，他幾乎都是注射止痛針再上陣，場均仍有21.4分、5.5籃板和4.8助攻，和溜馬隊進行的總冠軍賽第5戰更轟下40分，是雷霆奪冠的重要功臣之一。

先前提到傷勢時，威廉斯就提到，為了爭冠，延後動刀是必要之惡，「為了贏總冠軍，砍掉手我也行。」

今年夏天威廉斯已經和雷霆完成新秀延長合約，且是一紙5年最高總值可達2.87億美元（約新台幣84億）的頂級合約。威廉斯表示，清楚知道7月手腕動刀後可能趕不上開季，直到10月他才開始用右手投籃練習。

關於復出時間表，威廉斯也拒絕給明確答案，熱身賽時他受訪表示，當恢復到百分之百時，就是自己回歸的時刻，其中一部分的指標是找回跳投的節奏，「很大一部分都是把感覺找回來。」